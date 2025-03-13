Тюменский завод будет поставлять лекарства за границу

Завод «Фармисинтез — Тюмень» будет поставлять лекарственные препараты в Ливию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Министерство здравоохранения Ливии официально одобрило поставки лекарственных препаратов с российских производственных площадок в Тюмени. В ближайшее время начнутся регулярные поставки медикаментов, что станет важным шагом в обеспечении ливийских пациентов доступными и эффективными лекарствами. Этот шаг подчеркивает растущий авторитет российских производителей на мировом рынке и их способность конкурировать с ведущими международными фармацевтическими брендами», — рассказали в пресс-службе «Фармисинтез — Тюмень».
Тюменские завод — единственный в стране и крупнейший в Европе по производству гормональных препаратов. В компании занимаются исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов. Большая часть выпускаемой заводом продукции входит в перечень жизненно необходимых лекарств.
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