13 марта 2025

Тюменский завод будет поставлять лекарства за границу

«Фармисинтез — Тюмень» будет поставлять лекарства в Ливию
© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарства из Тюмени будут поставляться в Ливию
Лекарства из Тюмени будут поставляться в Ливию Фото:

Завод «Фармисинтез — Тюмень» будет поставлять лекарственные препараты в Ливию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Министерство здравоохранения Ливии официально одобрило поставки лекарственных препаратов с российских производственных площадок в Тюмени. В ближайшее время начнутся регулярные поставки медикаментов, что станет важным шагом в обеспечении ливийских пациентов доступными и эффективными лекарствами. Этот шаг подчеркивает растущий авторитет российских производителей на мировом рынке и их способность конкурировать с ведущими международными фармацевтическими брендами», — рассказали в пресс-службе «Фармисинтез — Тюмень».

Тюменские завод — единственный в стране и крупнейший в Европе по производству гормональных препаратов. В компании занимаются исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов. Большая часть выпускаемой заводом продукции входит в перечень жизненно необходимых лекарств. 

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Завод «Фармисинтез — Тюмень» будет поставлять лекарственные препараты в Ливию. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Министерство здравоохранения Ливии официально одобрило поставки лекарственных препаратов с российских производственных площадок в Тюмени. В ближайшее время начнутся регулярные поставки медикаментов, что станет важным шагом в обеспечении ливийских пациентов доступными и эффективными лекарствами. Этот шаг подчеркивает растущий авторитет российских производителей на мировом рынке и их способность конкурировать с ведущими международными фармацевтическими брендами», — рассказали в пресс-службе «Фармисинтез — Тюмень». Тюменские завод — единственный в стране и крупнейший в Европе по производству гормональных препаратов. В компании занимаются исследованиями, разработкой и производством лекарственных препаратов. Большая часть выпускаемой заводом продукции входит в перечень жизненно необходимых лекарств. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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