Новую высотку в Калининском районе Челябинска на улице Салавата Юлаева, недалеко от ледовой арены «Трактор», построят к четвертому кварталу 2028 года. Строительством нового ЖК займется ООО СЗ «Икар Групп». Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Калининском районе Челябинска к четвертому кварталу построят 19-этажный многоквартирный дом со встроенными помещениями с эксплуатируемой кровлей и автостоянкой на 80-100 машиномест. Новый дом возведут к концу 2028 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Общая жилая площадь нового ЖК на 426 квартир составит 28 875 квадратных метров. Предусмотрена автопарковка на 82 места на территории, вне территории — на 200 машиномест. Кроме того, будет благоустроена придомовая территория, где сделают детские, спортивные площадки и площадки для сбора мусора.
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