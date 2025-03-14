Экс-главу IT-отдела Росреестра приговорили к колонии

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Суд огласил приговор Александру Бибикову
Суд огласил приговор Александру Бибикову Фото:

Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему главе IT-управления Росреестра Александру Бибикову за хищение 410 миллионов рублей. Он был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы, однако судья Наталья Дударь освободила его от дальнейшего отбывания наказания в связи с уже отбытым сроком под стражей и домашним арестом.

«Суд постановил признать Бибикова виновным по ч.4 ст.159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. Освободить от наказания за отбытием в СИЗО и под домашним арестом», — огласили в суде. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее прокуратура предложила суду назначить Александру Бибикову наказание в виде 8,5 года лишения свободы. Обвинение касалось хищения средств в размере 410 миллионов рублей, выделенных на цифровизацию Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему главе IT-управления Росреестра Александру Бибикову за хищение 410 миллионов рублей. Он был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы, однако судья Наталья Дударь освободила его от дальнейшего отбывания наказания в связи с уже отбытым сроком под стражей и домашним арестом. «Суд постановил признать Бибикова виновным по ч.4 ст.159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы. Освободить от наказания за отбытием в СИЗО и под домашним арестом», — огласили в суде. Об этом сообщает ТАСС. Ранее прокуратура предложила суду назначить Александру Бибикову наказание в виде 8,5 года лишения свободы. Обвинение касалось хищения средств в размере 410 миллионов рублей, выделенных на цифровизацию Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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