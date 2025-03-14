«Заполнено не моей рукой»: екатеринбуржец поймал врачей на липовой диспансеризации

Преподаватель екатеринбургского колледжа имени Ползунова заявил, что в поликлинике №2 при «третьей» горбольнице ему якобы приписали фиктивную диспансеризацию. Переболев в сентябре пневмонией, он заметил в выписке «Госуслуг», что якобы прошел и другие обследования, а в согласии на них стоит его подделанная подпись. Подробности Михаил Гузачев рассказал URA.RU.
В конце августа на ежегодной медкомиссии Михаилу сделали флюорографию и выявили затемнение в легких. Симптомов никаких у него не было, однако позже врачи выяснили, что у него пневмония. Ему предложили лечь в больницу, но он отказался — ему сказали оформить свое решение в письменном виде.
«Ну я его и подписал [отказ]. В этом документе как раз подпись моя есть. Практически месяц я находился на больничном, его несколько раз продлевали <…> Потом мне стало интересно посмотреть, сколько государство потратило на меня денег, и я заказал выписку. С удивлением обнаружил, что в эти же даты я еще и диспансеризацию прошел!» — поделился Михаил. По его словам, после этого он зашел на сайт ТФОМС и заявил, что ему не оказывали таких услуг. Обращение автоматически ушло в страховую компанию.
В АО «СОГАЗ-Мед» Михаилу ответили, что он якобы давал добровольное согласие на профосмотр. «А я ничего не подписывал, ничего не проходил. <…> Согласие заполнено не моей рукой, а подпись там стоит очень маленькая — я расписываюсь обычно размашисто. Любой эксперт даже по копии определит, что, во-первых, почерк не соответствует, а сама подпись какая-то странная», — говорит Михаил.
После этого он стал выяснять, почему в выписке появилась диспансеризация, на которой он не был. В январе в страховой частично подтвердили недостоверность фактов в сведениях об оказанных медуслугах. «Учитывая выявленные нарушения, соответствующие коду дефекта 2.16.3, к ГАУЗ СО „ЦГКБ № 3“ применены финансовые санкции», — ответили в январе Михаилу.
В компании также говорили, что страховые не контролируют ведение документации медучреждениями. В больнице он запросил копии согласия на профосмотр и результаты обследований, и там Михаил увидел несоответствия даже в указании своих параметров. «Например, рост и вес взяли с потолка, видимо: написали 182/78, хотя реальный мой рост составляет 190 сантиметров, а вес ниже 100 килограммов не опускался последние 10 лет. Среди документов отсутствует и пленка ЭКГ, хотя заключение по нему есть», — удивился преподаватель.
Он отметил, что из всех результатов диспансеризации «честными» остались только показатели крови. «Ведь когда я пришел в первый раз, они не знали, что со мной делать и направили на всевозможные анализы. Ну, среди них, конечно, были и глюкоза, и холестерин. А все остальное — этого не делали», — пояснил он.
Михаил планирует заявить в полицию о подделке документов. В пресс-службу регионального минздрава направлен запрос — там обещали проверить сложившуюся ситуацию. Ответ ожидается и от ТФОМС.
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