СК РФ организовал проверку после стрельбы у детского сада

Следственные органы Москвы начали проверку после инцидента с применением травматического оружия на территории Новой Москвы, который произошел 14 марта возле детского дошкольного учреждения на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. На месте происшествия работают следователи.
«Следователи столичного СК проводят доследственную проверку по факту инцидента на территории Новой Москвы», — сообщили представители ведомства в telegram-канале «Столичный СК». По данным СК РФ, в ходе конфликта мужчина выстрелил из травматического пистолета по знакомому матери его ребенка.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. Специалисты проводят необходимые следственные действия и собирают материалы для установления всех обстоятельств дела.
Ранее в Новой Москве у детского сада произошла стрельба. Инцидент произошел в результате спора между бывшим мужем и новым партнером женщины, которая пришла забирать ребенка из детского садика Bilingual Kids Academy. Пострадавших среди детей нет. Заведение работает штатно.
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