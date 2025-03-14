СК РФ организовал проверку после стрельбы у детского сада

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Следователи столичного СК проводят доследственную проверку по факту стрельбы у детсада в поселке Коммунарка
Следователи столичного СК проводят доследственную проверку по факту стрельбы у детсада в поселке Коммунарка Фото:

Следственные органы Москвы начали проверку после инцидента с применением травматического оружия на территории Новой Москвы, который произошел 14 марта возле детского дошкольного учреждения на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. На месте происшествия работают следователи.

«Следователи столичного СК проводят доследственную проверку по факту инцидента на территории Новой Москвы», — сообщили представители ведомства в  telegram-канале «Столичный СК». По данным СК РФ, в ходе конфликта мужчина выстрелил из травматического пистолета по знакомому матери его ребенка.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. Специалисты проводят необходимые следственные действия и собирают материалы для установления всех обстоятельств дела.

Ранее в Новой Москве у детского сада произошла стрельба. Инцидент произошел в результате спора между бывшим мужем и новым партнером женщины, которая пришла забирать ребенка из детского садика Bilingual Kids Academy. Пострадавших среди детей нет. Заведение работает штатно.

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Следственные органы Москвы начали проверку после инцидента с применением травматического оружия на территории Новой Москвы, который произошел 14 марта возле детского дошкольного учреждения на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. На месте происшествия работают следователи. «Следователи столичного СК проводят доследственную проверку по факту инцидента на территории Новой Москвы», — сообщили представители ведомства в  telegram-канале «Столичный СК». По данным СК РФ, в ходе конфликта мужчина выстрелил из травматического пистолета по знакомому матери его ребенка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. Специалисты проводят необходимые следственные действия и собирают материалы для установления всех обстоятельств дела. Ранее в Новой Москве у детского сада произошла стрельба. Инцидент произошел в результате спора между бывшим мужем и новым партнером женщины, которая пришла забирать ребенка из детского садика Bilingual Kids Academy. Пострадавших среди детей нет. Заведение работает штатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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