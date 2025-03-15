Коттеджи с лифтами и квартиры по московским ценам: где живут тюменские чиновники

В каждом крупном российском городе есть место, где предпочитают жить политики и бизнесмены, представляющие политическую элиту. Столичных VIP принято записывать во владельцы особняков на Рублево-Успенском шоссе. А есть ли своя «Рублевка» у тюменских властей — таким вопросом задалось агентство URA.RU.
Редакция поговорила с источниками в политическом сообществе региона и выяснила, где предпочитают селиться высокопоставленные тюменцы. Мы не ручаемся, что герои материала до сих пор живут на обозначенных территориях или владеют там недвижимостью, однако картина получилась такая…
Поближе к работе
По словам собеседников агентства, в центре города, где расположены ключевые административные здания, живет верхушка Тюменской областной думы. Так, в самом сердце областной столицы, примерно в радиусе километра от регионального парламента проживают его председатель Фуат Сайфитдинов и его заместители — Владимир Сысоев и Андрей Артюхов.
Неподалеку от ЖД-вокзала — рассказывают источники — живет почетный консул республики Корея, бизнесмен Игорь Самкаев. А куратор культурной сферы в областном правительстве, замгубернатора Андрей Пантелеев, по словам собеседников, поселился рядом с Тюменским Большим драматическим театром еще до прихода на эту должность.
Застройку у правого берега туры с квартирами за 30 миллионов и таунхаусами за 70 традиционно относят к местам жительства статусных бизнесменов. Однако, в этом районе живут и чиновники. Рядом с набережной, как говорят, проживает директор областного департамента ЖКХ Семен Тегенцев.
Выбор старой гвардии
Популярность у представителей тюменской власти в разные годы имел красный многоквартирник в самом начале улицы Даудельной, построенный в 1995 году. Здание, по слухам, изначально возводили для сотрудников областной администрации и там до сих пор живут политики, отправленные на почетный отдых. Не менее престижными в свое время считались соседние дома на Елецкой, 3 и Даудельной, 4 — в последнем жил геологоразведчик Виктор Пархомович, депутат дум Тюменской области и ХМАО в годы СССР — его память увековечили мемориальной табличкой на фасаде здания. Цены на 4-комнатную квартиру здесь доходят до 30 миллионов рублей.
Где отдыхает губернатор?
В Тюмени есть несколько коттеджных поселков, куда после работы возвращаются представители политической элиты. Известно, что у губернатора Тюменской области Александра Моора давно есть загородный участок в закрытом поселке «Лесное озеро» на Салаирском тракте. По соседству с губернатором живут крупные бизнесмены и высокопоставленные представители областной власти. Так, приезжая за город, Александр Моор мог видеть своих заместителей, глав тюменских отделений федеральных ведомств, владельцев большого бизнеса и гендиректоров топовых компаний.
Улицы в поселке носят имена выдающихся русских художников – Васнецова, Брюллова, Айвазовского, Сурикова. На аккуратных улочках выстроены дома, площадью от ста до восьмисот квадратов. Недвижимость здесь, по тюменским меркам, сравнительно недорогая: цены на коттеджи на риэлторских сайтах варьируются от 7 до 37 миллионов рублей. Путь из поселка до областного правительства по свободным дорогам займет около получаса.
Александр Моор вместе с тем имеет квартиру в черте города. Можно предположить, что она находится в районе Червишевского тракта — губернатор из года в год ходит голосовать на избирательный участок, расположенный в школе №69.
VIP-поселки
Мэр Тюмени Максим Афанасьев, по словам источников, ездит на работу из дома в районе озера Цимлянское. В нескольких минутах оттуда находится экопарк Затюменский, где глава города проводит утренние пробежки. В этом же районе проживают еще несколько крупных городских чиновников. Дома тут продаются в среднем за 20-40 миллионов рублей, на продажу здесь выставлены два 3-этажных коттеджа в одной планировке, площадью в 1056 квадратов за 145 и 165 миллионов с бассейнами и лифтами. По местным дорогам постоянно проезжают люксовые авто.
В деревне Кулига, что в 40 минутах от центра города, по рассказам инсайдеров, гнездились экс-замгубернатора Олег Заруба и бывший спикер Тюменской гордумы Евгений Заболотный. В нескольких минутах оттуда удобно расположен один из двух тюменских горнолыжных комплексов.
Отвечая на вопрос, где еще живут приближенные к власти, собеседники агентства в тюменских политкругах уверенно называют деревню Патрушева, где дорогие особняки соседствуют с неприглядными домами бюджетного класса и микрорайон Комарово с однотипными коттеджами за несколько десятков миллионов. Обе территории расположены на внешней границе кольцевой автодороги – на путь оттуда до центра потребуется около 20 минут. Поговаривают, что властные тюменцы любят и расположенное в 18 километрах от центра село Луговое – за чистый воздух, красивую природу и свободу от городской суеты.
Так есть ли в Тюмени своя Рублевка?
При взгляде на карту становится ясно, что представители верхушки тюменского политического олимпа закономерно избегают спальных районов, территорий с советской застройкой и «человейников» на тысячи квартир. Те, кто селится в городе, — предпочитают либо квартиры в самом центре, либо собственные дома в пригородных районах с частной застройкой и хорошей экологической обстановкой. Другие устраивают семейные гнезда в элитных загородных поселках, разбросанных вокруг Тюмени. Можно сказать, что одной единственной Рублевки в областной столице не найти.
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