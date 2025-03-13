Аналитики подсчитали, какую квартиру купят жители Сургута в Москве, продав старое жилье

Жители Сургута (ХМАО), желающие поменять свою квартиру на жилье в Москве, могут рассчитывать лишь на 20 квадратных метров. Стоимость квадрата в столице превышает 350 тысяч рублей.
«Средняя цена квартиры в Сургуте немногим более семи миллионов рублей. Учитывая среднюю стоимость квадратного метра в Москве — 353 863 рублей за квадратный метр, получится приобрести жилье примерно в 20 квадратных метров», — следует из аналитического материала портала «Мир квартир». По данным экспертов, стоимость среднего объекта на столичном вторичном рынке превышает 21 миллион рублей.
В мониторинг портала вошли 69 российских городов. Сургут в этом рейтинге занимает 14-е место по количеству квадратных метров, которые можно купить в столице после продажи своего жилья. Самую большую площадь в Москве тем временем могут позволить себе жители Сочи — 36 «квадратов».
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО по дешевке продают трехкомнатные квартиры. Жилье большой квадратуры можно от миллиона до полутора миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!