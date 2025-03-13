13 марта 2025

Аналитики подсчитали, какую квартиру купят жители Сургута в Москве, продав старое жилье

Жители Сургута при продаже своей квартиры смогут купить в Москве 20 квадратов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квадратный метр жилья в Москве стоит почти 350 тысяч рублей
Квадратный метр жилья в Москве стоит почти 350 тысяч рублей Фото:

Жители Сургута (ХМАО), желающие поменять свою квартиру на жилье в Москве, могут рассчитывать лишь на 20 квадратных метров. Стоимость квадрата в столице превышает 350 тысяч рублей.

«Средняя цена квартиры в Сургуте немногим более семи миллионов рублей. Учитывая среднюю стоимость квадратного метра в Москве — 353 863 рублей за квадратный метр, получится приобрести жилье примерно в 20 квадратных метров», — следует из аналитического материала портала «Мир квартир». По данным экспертов, стоимость среднего объекта на столичном вторичном рынке превышает 21 миллион рублей.

В мониторинг портала вошли 69 российских городов. Сургут в этом рейтинге занимает 14-е место по количеству квадратных метров, которые можно купить в столице после продажи своего жилья. Самую большую площадь в Москве тем временем могут позволить себе жители Сочи — 36 «квадратов».

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО по дешевке продают трехкомнатные квартиры. Жилье большой квадратуры можно от миллиона до полутора миллионов рублей

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сургута (ХМАО), желающие поменять свою квартиру на жилье в Москве, могут рассчитывать лишь на 20 квадратных метров. Стоимость квадрата в столице превышает 350 тысяч рублей. «Средняя цена квартиры в Сургуте немногим более семи миллионов рублей. Учитывая среднюю стоимость квадратного метра в Москве — 353 863 рублей за квадратный метр, получится приобрести жилье примерно в 20 квадратных метров», — следует из аналитического материала портала «Мир квартир». По данным экспертов, стоимость среднего объекта на столичном вторичном рынке превышает 21 миллион рублей. В мониторинг портала вошли 69 российских городов. Сургут в этом рейтинге занимает 14-е место по количеству квадратных метров, которые можно купить в столице после продажи своего жилья. Самую большую площадь в Москве тем временем могут позволить себе жители Сочи — 36 «квадратов». Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО по дешевке продают трехкомнатные квартиры. Жилье большой квадратуры можно от миллиона до полутора миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...