В Петербурге экс-глава МО «Купчино» получил срок за мошенничество с билетами

В Петербурге два года лишения свободы получил бывший исполняющий обязанности главы местной администрации Купчино Константин Борисов за мошенничество с билетами на концерты. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Суд назначил Борисову наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы», — пишет прокуратура Петербурга в официальном telegram-канале. Суд установил, что в 2022 году обвиняемые (генеральный директор ООО «Транзит Тур Лайн» Константин Жолобов и бывший и.о. главы местной администрации внутригородского муниципального округа Купчино Константин Борисов) заключили муниципальные контракты на поставку билетов на различные мероприятия. Однако документы содержали завышенное количество билетов по сравнению с реальным их количеством. Это привело к ущербу для местного бюджета на сумму свыше 22 миллионов рублей.
Константин Борисов был приговорен к двум годам и десяти месяцам лишения свободы со штрафом в размере более 787 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на два года. Константин Жолобов получил два года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемых солидарно суммы в размере более 19 миллионов рублей, что является частью ущерба, причиненного их действиями. Для обеспечения исполнения приговора по гражданскому иску на имущество обвиняемых был наложен арест.
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