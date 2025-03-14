Пострадавших в ДТП увезли в больницу (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) легковой автомобиль сбил женщину с ребенком. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Около 17:16 водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, в районе дома 52 по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на пешеходов 2015 года рождения и 1989 года рождения», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ноябрьска. На место ДТП экстренно прибыли специальные службы.
В результате ДТП пострадавших доставили в городскую больницу. Сотрудниками ГАИ проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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