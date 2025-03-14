В Ноябрьске под колеса автомобиля попала женщина с ребенком. Видео

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Пострадавших в ДТП увезли в больницу (архивное фото)
Пострадавших в ДТП увезли в больницу (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) легковой автомобиль сбил женщину с ребенком. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Около 17:16 водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, в районе дома 52 по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на пешеходов 2015 года рождения и 1989 года рождения», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ноябрьска. На место ДТП экстренно прибыли специальные службы.

В результате ДТП пострадавших доставили в городскую больницу. Сотрудниками ГАИ проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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В Ноябрьске (ЯНАО) легковой автомобиль сбил женщину с ребенком. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции. «Около 17:16 водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“, в районе дома 52 по улице Ленина, на нерегулируемом пешеходном переходе, совершил наезд на пешеходов 2015 года рождения и 1989 года рождения», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ноябрьска. На место ДТП экстренно прибыли специальные службы. В результате ДТП пострадавших доставили в городскую больницу. Сотрудниками ГАИ проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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