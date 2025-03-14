Почему в ЯНАО резко вырос спрос на услуги налоговых консультантов

Жители ЯНАО стали значительно чаще обращаться за консультациями к налоговым специалистам. Ямальцев интересует, какие вычеты можно получить по новым категориям, а также правильное заполнение налоговых деклараций, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Спрос на услуги налоговых консультантов растет — как среди граждан, так и в бизнес-сообществе. Спрос жителей ЯНАО на услуги специалистов по заполнению необходимых документов вырос в феврале текущего года по сравнению с январем на 59%», — отметили аналитики.
На Ямале средняя стоимость заполнения документов и деклараций будет стоить 1500 рублей. Интерес к услуге по расчету налогов и заполнению декларации 3-НДФЛ, для получения вычета, вырос за месяц (февраль к январю 2025 года) на 68%. Ямальцы также интересуются новыми вычетами за выполнение нормативов ГТО, в рейтинге которого ЯНАО находится в числе лидеров по РФ.
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