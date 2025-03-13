Силовики нагрянули с обысками в структуры, связанные с правительством ХМАО. По данным источников URA.RU, 14 марта сотрудники ФСБ провели выемку документов в Фонде поддержки предпринимательства «Мой бизнес — Югра», а за день до этого аналогичные мероприятия прошли в АНО «Единая дирекция спецпроектов» и АО «ЮГС».
«Сотрудники ФСБ провели выемку документов в Фонде поддержки предпринимательства „Мой бизнес — Югра“ 14 марта. А за день до этого были проведены обыски, изъяты компьютеры и документы в АНО „Единая дирекция спецпроектов“ и АО „ЮГС“, которые возглавляет бывший глава „Ипотечного агентства Югры“ Иван Дружинин», — уточнил инсайдер.
Несколько источников в правительстве связывают проверки с проверкой контрактов указанных юрлиц. «Есть информация, что это якобы были закупки для нужд СВО (дронов, бронежилетов, амуниции и машин). Предполагают, что проверки имеют отношение к уголовному делу бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова — он курировал департамент региональной безопасности и до отставки. Предварительно, все закупки на СВО согласовывались комиссией. Фонд „Мой бизнес — Югра“, например, занимался тем, что определял цены, выбирал товары, подбирал поставщиков», — уточняют собеседники в правительственных кругах.
По словам информаторов, вопросы могут предположительно появиться и к бывшему директору департамента региональной безопасности, заместителю губернатора Югры Алексею Золотухину, и экс-главе «Моего бизнеса» Роману Колупаеву. «Изъяты документы за 2022 год, когда оба еще были при должностях», — сообщает инсайдер.
В открытых источниках нет данных об учредителях АНО «Спецпроекты». Но журналистам URA.RU удалось найти возможное указание на то, что как минимум одна закупка аппаратуры для участников спецоперации предположительно могла была быть произведена через это юридическое лицо.
На сайте арбитражного суда ХМАО в картотеке дел размещен иск «Спецпроектов» к кубанскому бизнесмену Максиму Хорожукову. «Согласно счет-оферте ответчик принял на себя обязательство по доставке детекторов БПЛА и комплексов подавления FPV-дронов в Ханты-Мансийск не позднее 26 календарных дней с даты оплаты счет-оферты. Оплата товара по счет-оферте была произведена истцом в полном объеме 7 марта 2024 года, однако в указанный срок поставка не была произведена», — указано в исковом заявлении. Сведений о более ранних закупках на момент публикации новости обнаружить не удалось, цели использования оборудования в количестве 15 единиц в иске не указаны.
В регуправлении ФСБ не ответили на звонок журналиста агентства. «Проводились оперативные мероприятия правоохранительными органами, прошла выемка документов. Фонд продолжает работу в штатном режиме, на текущую деятельность это никак не влияет», — прокомментировали в Фонде «Мой бизнес — Югра». Руководитель АНО «Единая дирекция спецпроектов» и АО ЮГС Дружинин отказался от комментариев.
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