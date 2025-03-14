Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга победил команду МБА-МАИ из Москвы и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России. Полуфинальный матч заключительной стадии «Финала четырех» прошел в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 84:68 (29:21, 17:16, 24:14, 14:17).
Самым результативным игроком «Уралмаша» стал разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин. В его активе 23 очка, три подбора, четыре передачи, блок-шот, два перехвата и две потери.
Решающая игра за кубок состоится 17 марта. Соперником «Уралмаша» будет победитель пары «Пари-Нижний Новгород» — «Химки».
В прошлом сезоне «Уралмаш» дебютировал в Единой лиге ВТБ и вышли в плей-офф, а также впервые взял бронзу Кубка России. В этом сезоне в высшей лиге команда из Екатеринбурга идет в плей-офф на пятом месте.
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