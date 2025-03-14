Баскетбольная команда из Екатеринбурга впервые вышла в финал Кубка России. Видео

БК «Уралмаш» впервые в истории вышел в финал Кубка России
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«Уралмаш» выиграл московскую команду МБА-МАИ
«Уралмаш» выиграл московскую команду МБА-МАИ Фото:

Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга победил команду МБА-МАИ из Москвы и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России. Полуфинальный матч заключительной стадии «Финала четырех» прошел в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 84:68 (29:21, 17:16, 24:14, 14:17).

Самым результативным игроком «Уралмаша» стал разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин. В его активе 23 очка, три подбора, четыре передачи, блок-шот, два перехвата и две потери.

Решающая игра за кубок состоится 17 марта. Соперником «Уралмаша» будет победитель пары «Пари-Нижний Новгород» — «Химки».

В прошлом сезоне «Уралмаш» дебютировал в Единой лиге ВТБ и вышли в плей-офф, а также впервые взял бронзу Кубка России. В этом сезоне в высшей лиге команда из Екатеринбурга идет в плей-офф на пятом месте.

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Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга победил команду МБА-МАИ из Москвы и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России. Полуфинальный матч заключительной стадии «Финала четырех» прошел в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 84:68 (29:21, 17:16, 24:14, 14:17). Самым результативным игроком «Уралмаша» стал разыгрывающий защитник Джеремайя Мартин. В его активе 23 очка, три подбора, четыре передачи, блок-шот, два перехвата и две потери. Решающая игра за кубок состоится 17 марта. Соперником «Уралмаша» будет победитель пары «Пари-Нижний Новгород» — «Химки». В прошлом сезоне «Уралмаш» дебютировал в Единой лиге ВТБ и вышли в плей-офф, а также впервые взял бронзу Кубка России. В этом сезоне в высшей лиге команда из Екатеринбурга идет в плей-офф на пятом месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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