14 марта 2025

Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были сарказмом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп признался, что пошутил, когда заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки
Трамп признался, что пошутил, когда заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предвыборные утверждения о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими. Это признание он сделал в ходе интервью с Шэрил Эткинсон.

«Это была немного шутка», — сказал Трамп. Так он прокомментировал свои прежние заявления о том, что он может быстро положить конец конфликту на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предвыборные утверждения о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими. Это признание он сделал в ходе интервью с Шэрил Эткинсон. «Это была немного шутка», — сказал Трамп. Так он прокомментировал свои прежние заявления о том, что он может быстро положить конец конфликту на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...