Трамп: слова о завершении конфликта на Украине за 24 часа были сарказмом

Трамп признался, что пошутил, когда заявил, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предвыборные утверждения о возможности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими. Это признание он сделал в ходе интервью с Шэрил Эткинсон.
«Это была немного шутка», — сказал Трамп. Так он прокомментировал свои прежние заявления о том, что он может быстро положить конец конфликту на Украине.
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