14 марта 2025

Медведев резко отверг призыв Британии к перемирию без условий Путина

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Медведев прокомментировал предложения Британии по поводу перемирия на Украине
Медведев прокомментировал предложения Британии по поводу перемирия на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отверг предложение Великобритании о прекращении огня на Украине без предварительных условий о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Великобритания информирует Трампа: Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, заявил глава МИД Великобритании. С дипломатической точки зрения, Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она пришла», — написал Медведев.

Путин заявил на пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру, пишет MK.RU. Позже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что Россия должна принять решение о прекращении огня без каких-либо предварительных условий, напоминает RT.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отверг предложение Великобритании о прекращении огня на Украине без предварительных условий о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х. «Великобритания информирует Трампа: Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, заявил глава МИД Великобритании. С дипломатической точки зрения, Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она пришла», — написал Медведев. Путин заявил на пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру, пишет MK.RU. Позже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что Россия должна принять решение о прекращении огня без каких-либо предварительных условий, напоминает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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