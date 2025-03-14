Медведев резко отверг призыв Британии к перемирию без условий Путина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отверг предложение Великобритании о прекращении огня на Украине без предварительных условий о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Великобритания информирует Трампа: Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, заявил глава МИД Великобритании. С дипломатической точки зрения, Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она пришла», — написал Медведев.
Путин заявил на пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру, пишет MK.RU. Позже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выразил мнение, что Россия должна принять решение о прекращении огня без каких-либо предварительных условий, напоминает RT.
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