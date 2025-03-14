14 марта 2025

ВСУ в Курской области поставили жесткий ультиматум

Бойцам ВСУ в Курской области дали время до утра 15 марта сложить оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ дали время сложить оружие
ВСУ дали время сложить оружие Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Солдатам ВСУ дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие в Курской области. Об этом сообщили в профильных источниках.

«Членам украинских формирований в Курской области дали время сложить оружие до 06:00 [мск] утра 15 марта», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». Там отметили, что у бойцов появилась возможность капитулировать.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность украинским боевикам из ВСУ, которые оказались окружены в Курской области, при условии их капитуляции и сдачи в плен. Это заявление было сделано в ответ на обращение американского президента о сохранении жизней окруженных украинских военных, напоминает RT.

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Солдатам ВСУ дали время до утра 15 марта, чтобы сложить оружие в Курской области. Об этом сообщили в профильных источниках. «Членам украинских формирований в Курской области дали время сложить оружие до 06:00 [мск] утра 15 марта», — пишет telegram-канал «Военный обозреватель». Там отметили, что у бойцов появилась возможность капитулировать. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность украинским боевикам из ВСУ, которые оказались окружены в Курской области, при условии их капитуляции и сдачи в плен. Это заявление было сделано в ответ на обращение американского президента о сохранении жизней окруженных украинских военных, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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