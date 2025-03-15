Тюменский спортсмен взял серебро на лыжных гонках «Кубка Защитников Отечества»

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Тюменец Жанайдар Дюсембаев стал вторым в лыжной гонке на три километра на Кубке Защитников Отечества в ХМАО
Тюменец Жанайдар Дюсембаев стал вторым в лыжной гонке на три километра на Кубке Защитников Отечества в ХМАО Фото:

Спортсмены из Тюменской области отметились на «Кубке Защитников Отечества» в ХМАО. Так Жанайдар Дюсембаев занял второе место в лыжных гонках свободным стилем, сообщили в информационном центре правительства региона. 

«Завершились соревнования по лыжным гонкам свободным стилем (3 км) на Первом Всероссийском „Кубке Защитников Отечества“ по зимним видам спорта. Спортсмены Тюменской области показали блестящие результаты и вошли в десятку лучших лыжников. Жанайдар Дюсембаев завоевал 2 место в открытом классе», — рассказали в telegram-канале инфоцентра. 

Кроме Дюсембаева в десятку лучших также вошли еще два спортсмена из Тюменской области. Артур Милованов занял четвертое место в категории с ПОДА (Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), а Николай Ларков показал 5 результат в этой же категории. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО впервые стартовал «Кубок Защитника Отечества» по зимним видам спорта. На соревнования в Ханты-Мансийск приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны, что стало рекордным показателем по количеству участников.

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Спортсмены из Тюменской области отметились на «Кубке Защитников Отечества» в ХМАО. Так Жанайдар Дюсембаев занял второе место в лыжных гонках свободным стилем, сообщили в информационном центре правительства региона.  «Завершились соревнования по лыжным гонкам свободным стилем (3 км) на Первом Всероссийском „Кубке Защитников Отечества“ по зимним видам спорта. Спортсмены Тюменской области показали блестящие результаты и вошли в десятку лучших лыжников. Жанайдар Дюсембаев завоевал 2 место в открытом классе», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.  Кроме Дюсембаева в десятку лучших также вошли еще два спортсмена из Тюменской области. Артур Милованов занял четвертое место в категории с ПОДА (Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), а Николай Ларков показал 5 результат в этой же категории.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО впервые стартовал «Кубок Защитника Отечества» по зимним видам спорта. На соревнования в Ханты-Мансийск приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны, что стало рекордным показателем по количеству участников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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