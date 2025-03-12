«Кубок Защитников Отечества» в ХМАО собрал рекордное количество участников

В Ханты-Мансийске впервые стартовал «Кубок Защитника Отечества» по зимним видам спорта. На соревнования приехали 457 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны. Это рекордный показатель по количеству участников, сообщил Герой России, член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов.
«Тренерский состав и спортсмены, которые приехали сюда — это 457 человек. Такого количества никогда не было на „Кубке Защитников Отечества“» — рассказал Романов информационному центру правительства ХМАО.
Основной причиной такого роста участников он видит работу СМИ. По мнению Романова именно средства массовой информации дают возможность привлекать больше людей в адаптивный спорт и параолимпийское движение. Он добавил, то такая работа крайне важна для реабилитации, адаптации и социализации ветеранов, вернувшихся с СВО с ранением.
Сейчас проводится шестой «Кубок Защитников Отечества», однако в 2025 году в него введены новые дисциплины, включая зимние виды спорта, что делает эти соревнования первыми для лыжников, биатлонистов, сноубордистов и следж-хоккеистов. При этом, соревнования по следж-хоккею собрали сразу 15 команд, что стало огромной неожиданностью для организаторов.
Также ХМАО был отмечен на федеральном уровне за проведение первого зимнего «Кубка защитников Отечества» для ветеранов СВО. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие уникальным и объединяющим героев спецоперации через спорт.
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