Пермские кадровики рассказали, какие признаки выдают предстоящий уход сотрудника

Опытные специалисты по кадрам могут предугадать увольнение работника еще до того, как он подаст официальное заявление, основываясь на косвенных признаках. Одним из главных индикаторов предстоящего ухода сотрудника считается его утрата интереса к работе. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, основанном на опросе HR-специалистов из Перми.
«36% опрошенных HR-специалистов уверены, что главным знаком является потеря интереса к своей деятельности и безразличие. 21% респондентов отметили у желающих уволиться сотрудников снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность отметили 19%, а 12% обратили внимание на демонстрацию недовольства. Каждый девятый кадровик (11%) замечает тревожные сигналы. Также такое же число участников опроса считает, что частые просьбы об отпуске или выходные без сохранения зарплаты могут указывать на скорое увольнение», — говорится в исследовании.
Сотрудники, решившие покинуть компанию, могут проявлять следующие признаки: отказ от коммуникации и снижение продуктивности (по 9% голосов), непунктуальность, безынициативность и перекладывание обязанностей (по 7% голосов). Еще 5% HR-специалистов настораживают вопросы о неиспользованном отпуске. По 3% кадровиков замечают отстраненность и скрытность у таких сотрудников. Также 3% опрошенных полагают, что сплетни в коллективе могут указывать на намек на увольнение.
Каждый двадцатый кадровик считает подозрительными запросы на справки или копии трудовой книжки. По 2% связывают увольнение с частыми больничными и нежеланием общаться с начальством. Другие признаки потенциального увольнения включают внезапную безответственность, игнорирование трудовых правил, эмоциональные срывы и высокомерие.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах. По мнению аналитиков, «индекс самочувствия соискателей» в Прикамье выше из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который характерен для приволжских регионов.
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