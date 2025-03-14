В центре Екатеринбурга начал таять лед, из-за чего усилилась опасность хождения по нему. В связи с этим сотрудники МЧС провели рейд, сообщили в свердловском департаменте информполитики.
«В Екатеринбурге провели профилактический рейд „Опасный лед“. Специалисты по безопасности на водных объектах сделали замер толщины ледяного покрова на городском пруду и рассказали жителям о риске нахождения на весеннем льду», — говорится в сообщении их telegram-канала.
Они добавили, что при потеплении структура льда меняется, и даже если он кажется толстым, внутри он уже наполнен водой. «При угрозе жизни человека следует незамедлительно вызывать спасателей по номеру 112», — заключили в ДИПе.
9 марта URA.RU рассказало, как дети рискуют жизнью, прыгая по тающему льду реки Исети на Плотинке. Видео с этими ребятами распространилось в соцсетях. На кадрах было видно, как они ходят по льду, спрыгивают на него и проверяют ногами его прочность. В МЧС уточнили, что рядом с плотиной повышается опасность из-за сильного течения, которое при провале быстро утащит под лед.
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