14 марта 2025

МЧС: в центре Екатеринбурга усилилась опасность провалиться под лед. Видео

Сотрудники МЧС провели рейд на берегу реки Исети из-за опасности тающего льда
© Служба новостей «URA.RU»
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В Исети размяк лед из-за потепления (архивное фото)
В Исети размяк лед из-за потепления (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга начал таять лед, из-за чего усилилась опасность хождения по нему. В связи с этим сотрудники МЧС провели рейд, сообщили в свердловском департаменте информполитики.

«В Екатеринбурге провели профилактический рейд „Опасный лед“. Специалисты по безопасности на водных объектах сделали замер толщины ледяного покрова на городском пруду и рассказали жителям о риске нахождения на весеннем льду», — говорится в сообщении их telegram-канала.

Они добавили, что при потеплении структура льда меняется, и даже если он кажется толстым, внутри он уже наполнен водой. «При угрозе жизни человека следует незамедлительно вызывать спасателей по номеру 112», — заключили в ДИПе.

9 марта URA.RU рассказало, как дети рискуют жизнью, прыгая по тающему льду реки Исети на Плотинке. Видео с этими ребятами распространилось в соцсетях. На кадрах было видно, как они ходят по льду, спрыгивают на него и проверяют ногами его прочность. В МЧС уточнили, что рядом с плотиной повышается опасность из-за сильного течения, которое при провале быстро утащит под лед.

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В центре Екатеринбурга начал таять лед, из-за чего усилилась опасность хождения по нему. В связи с этим сотрудники МЧС провели рейд, сообщили в свердловском департаменте информполитики. «В Екатеринбурге провели профилактический рейд „Опасный лед“. Специалисты по безопасности на водных объектах сделали замер толщины ледяного покрова на городском пруду и рассказали жителям о риске нахождения на весеннем льду», — говорится в сообщении их telegram-канала. Они добавили, что при потеплении структура льда меняется, и даже если он кажется толстым, внутри он уже наполнен водой. «При угрозе жизни человека следует незамедлительно вызывать спасателей по номеру 112», — заключили в ДИПе. 9 марта URA.RU рассказало, как дети рискуют жизнью, прыгая по тающему льду реки Исети на Плотинке. Видео с этими ребятами распространилось в соцсетях. На кадрах было видно, как они ходят по льду, спрыгивают на него и проверяют ногами его прочность. В МЧС уточнили, что рядом с плотиной повышается опасность из-за сильного течения, которое при провале быстро утащит под лед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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