В городах Магнитогорск и Копейске Челябинской области полицейские проверили работу спа-салонов. Причиной послужили жалобы местных жителей, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.
«В Магнитогорске сотрудники полиции при содействии бойцов областного управления Росгвардии проверили деятельность спа-салона, расположенного в жилом доме в Ленинском районе города. На работу заведения поступали жалобы от жителей, полагающих, что его деятельность осуществляется незаконно», — уточнили в областном главке.
Полицейские изъяли кассы и терминалы для оплаты услуг. Силовики опросили персонал, а пятерых сотрудниц увезли в отделение полиции, где проверили по базам данных. Аналогичные мероприятия провели в Копейске. Контрольные действия пообещали продолжить.
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