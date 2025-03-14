14 марта 2025

В Магнитогорске и Копейске полицейские накрыли спа-салоны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деятельность спа-салона заинтересовала полицейских после жалобы жителей
Деятельность спа-салона заинтересовала полицейских после жалобы жителей Фото:

В городах Магнитогорск и Копейске Челябинской области полицейские проверили работу спа-салонов. Причиной послужили жалобы местных жителей, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.

«В Магнитогорске сотрудники полиции при содействии бойцов областного управления Росгвардии проверили деятельность спа-салона, расположенного в жилом доме в Ленинском районе города. На работу заведения поступали жалобы от жителей, полагающих, что его деятельность осуществляется незаконно», — уточнили в областном главке.

Полицейские изъяли кассы и терминалы для оплаты услуг. Силовики опросили персонал, а пятерых сотрудниц увезли в отделение полиции, где проверили по базам данных. Аналогичные мероприятия провели в Копейске. Контрольные действия пообещали продолжить.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городах Магнитогорск и Копейске Челябинской области полицейские проверили работу спа-салонов. Причиной послужили жалобы местных жителей, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД России по региону. «В Магнитогорске сотрудники полиции при содействии бойцов областного управления Росгвардии проверили деятельность спа-салона, расположенного в жилом доме в Ленинском районе города. На работу заведения поступали жалобы от жителей, полагающих, что его деятельность осуществляется незаконно», — уточнили в областном главке. Полицейские изъяли кассы и терминалы для оплаты услуг. Силовики опросили персонал, а пятерых сотрудниц увезли в отделение полиции, где проверили по базам данных. Аналогичные мероприятия провели в Копейске. Контрольные действия пообещали продолжить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...