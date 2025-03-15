В Амурской области столкнулись два грузовых поезда

В Амурской области вагон одного из грузовых поездов сошел с путей и столкнулся с другим грузовым составом, двигавшимся во встречном направлении. Об этом сообщают в РДЖ.
«На перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути», — пишет РЖД в своем telegram-канале. Там добавили, что машинист встречного поезда получил травмы.
Движение на участке временно прервано. Предполагаются задержки в расписании пассажирских поездов. Для устранения последствий на место происшествия отправлены четыре ремонтных бригады. В настоящее время выясняются причины инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.