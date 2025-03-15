В Амурской области столкнулись два грузовых поезда

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В результате схода вагонов с путей пострадал машинист поезда
В результате схода вагонов с путей пострадал машинист поезда Фото:

В Амурской области вагон одного из грузовых поездов сошел с путей и столкнулся с другим грузовым составом, двигавшимся во встречном направлении. Об этом сообщают в РДЖ. 

«На перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути», — пишет РЖД в своем telegram-канале. Там добавили, что машинист встречного поезда получил травмы.

Движение на участке временно прервано. Предполагаются задержки в расписании пассажирских поездов. Для устранения последствий на место происшествия отправлены четыре ремонтных бригады. В настоящее время выясняются причины инцидента.

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В Амурской области вагон одного из грузовых поездов сошел с путей и столкнулся с другим грузовым составом, двигавшимся во встречном направлении. Об этом сообщают в РДЖ.  «На перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим столкновением с сошедшими вагонами встречного грузового поезда, следовавшего по соседнему пути», — пишет РЖД в своем telegram-канале. Там добавили, что машинист встречного поезда получил травмы. Движение на участке временно прервано. Предполагаются задержки в расписании пассажирских поездов. Для устранения последствий на место происшествия отправлены четыре ремонтных бригады. В настоящее время выясняются причины инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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