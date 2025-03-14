В Асбесте (Свердловская область) загорелся цех на промплощадке по улице Промышленная. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«На пульт пожарной охраны города Асбеста поступило сообщение о возгорании на улице Промышленная. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горело здание цеха на промплощадке. Площадь пожара составила 700 „квадратов“», — написали спасатели в своем telegram-канале.
По их данным, пострадавших нет. Пожар тушили 1,5 часа. На место происшествия приезжало пять единиц техники и 14 пожарных.
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