14 марта 2025

В Асбесте вспыхнул огромный цех. Фото

МЧС: в Асбесте загорелся цех на улице Промышленная
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС тушили пожар 1,5 часа (архивное фото)
Сотрудники МЧС тушили пожар 1,5 часа (архивное фото) Фото:

В Асбесте (Свердловская область) загорелся цех на промплощадке по улице Промышленная. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«На пульт пожарной охраны города Асбеста поступило сообщение о возгорании на улице Промышленная. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горело здание цеха на промплощадке. Площадь пожара составила 700 „квадратов“», — написали спасатели в своем telegram-канале.

По их данным, пострадавших нет. Пожар тушили 1,5 часа. На место происшествия приезжало пять единиц техники и 14 пожарных.

Пожар распространился на 700 кв. м.
Пожар распространился на 700 кв. м.
Фото:

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В Асбесте (Свердловская область) загорелся цех на промплощадке по улице Промышленная. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «На пульт пожарной охраны города Асбеста поступило сообщение о возгорании на улице Промышленная. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горело здание цеха на промплощадке. Площадь пожара составила 700 „квадратов“», — написали спасатели в своем telegram-канале. По их данным, пострадавших нет. Пожар тушили 1,5 часа. На место происшествия приезжало пять единиц техники и 14 пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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