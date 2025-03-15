Арестовано имущество экс-замглавы Минобороны Иванова на 2,5 млрд рублей

Имущество бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки, арестовано. Стоимость арестованных активов, транспорта и недвижимости составила более 2,5 миллиарда рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов, включая банковские счета, раритетные автомобили, мотоциклы, коллекцию дорогостоящих часов и недвижимость, общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Арест на имущество экс-замминистра Иванова и его близких был наложен после возбуждения уголовного дела о получении взятки. Суд наложил арест на 23 автомобиля, включая лимузин Packard 1942 года, 11 земельных участков в Подмосковье, катер, объекты недвижимости и банковские счета. При этом часть арестованной недвижимости оформлена на юридические лица.
При обыске в доме Иванова были изъяты значительные суммы наличных, более 30 единиц огнестрельного оружия и коллекция дорогих часов на сумму в десятки миллионов рублей. Следствие установило, что Иванов пытался скрыть свое участие в преступлениях, переоформляя имущество на других. Обвиняемый распределял незаконно добытые средства среди родственников и друзей. Арестованное имущество может быть передано в собственность РФ в случае обвинительного приговора суда.
Иванов был задержан 23 апреля 2024 года. Он обвиняется в присвоении средств в размере 3,2 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы.
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