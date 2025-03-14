14 марта 2025

В Екатеринбурге побит 95-летний температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Прошлый рекорд в +9,5 градусов зафиксировали в 1930 году
Прошлый рекорд в +9,5 градусов зафиксировали в 1930 году Фото:

В Екатеринбурге зафиксирована самая теплая температура за 15 марта в истории: +9,9 градуса. Прошлый рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В 11:00 метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру воздуха на отметке +9,9 градуса. Превышен суточный рекорд максимальной температуры для 15 марта (+9,5 [градусов] от 1930 года)», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, только к концу дня будет известно, насколько точно был побит рекорд. Ранее URA.RU писало, что плюсовая температура до +6 градусов сохранится в Свердловской области с 12 по 16 марта. В этот же период в столице Урала обещали еще более теплую погоду.

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В Екатеринбурге зафиксирована самая теплая температура за 15 марта в истории: +9,9 градуса. Прошлый рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «В 11:00 метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру воздуха на отметке +9,9 градуса. Превышен суточный рекорд максимальной температуры для 15 марта (+9,5 [градусов] от 1930 года)», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, только к концу дня будет известно, насколько точно был побит рекорд. Ранее URA.RU писало, что плюсовая температура до +6 градусов сохранится в Свердловской области с 12 по 16 марта. В этот же период в столице Урала обещали еще более теплую погоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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