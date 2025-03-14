В Екатеринбурге побит 95-летний температурный рекорд

В Екатеринбурге зафиксирована самая теплая температура за 15 марта в истории: +9,9 градуса. Прошлый рекорд был установлен 95 лет назад. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В 11:00 метеостанция Екатеринбурга зафиксировала температуру воздуха на отметке +9,9 градуса. Превышен суточный рекорд максимальной температуры для 15 марта (+9,5 [градусов] от 1930 года)», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, только к концу дня будет известно, насколько точно был побит рекорд. Ранее URA.RU писало, что плюсовая температура до +6 градусов сохранится в Свердловской области с 12 по 16 марта. В этот же период в столице Урала обещали еще более теплую погоду.
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