«В следующий раз укушу»: Светлана Зейналова и Тимур Соловьев поцапались в эфире

Зейналова поцеловала кулак Соловьева во время прямого эфира
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Светлану Зейналову заподозрили в романе с ее коллегой Тимуром Соловьевым
Светлану Зейналову заподозрили в романе с ее коллегой Тимуром Соловьевым Фото:

Ведущие утренней передачи на Первом канале Светлана Зейналова и Тимур Соловьев повздорили во время очередного эфира. Когда Соловьев объявил о наступлении пятницы, Зейналова, обрадовавшись и начала танцевать, после чего мужчина сделал дирижерский жест кулаком, как бы намекая коллеге, что пора заканчивать веселье. Однако Зейналова не растерялась и поцеловала его кулак. 

«Ты мне руку поцеловала?» — спросил Соловьев. Его слова приводит Starhit. На что Зейналова ответила: «Ты мне ее под нос сунул, что я должна была, укусить ее что ли?». 

Этот забавный фрагмент быстро стал популярным в интернете и вызвал много обсуждений. Многие зрители задались вопросом, уместны ли такие моменты в эфире, а другие снова подняли слухи о возможном романе между ведущими, которые ходят уже много лет. Оба, тем не менее, утверждают, что их связывают только дружеские и профессиональные отношения. 

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Ведущие утренней передачи на Первом канале Светлана Зейналова и Тимур Соловьев повздорили во время очередного эфира. Когда Соловьев объявил о наступлении пятницы, Зейналова, обрадовавшись и начала танцевать, после чего мужчина сделал дирижерский жест кулаком, как бы намекая коллеге, что пора заканчивать веселье. Однако Зейналова не растерялась и поцеловала его кулак.  «Ты мне руку поцеловала?» — спросил Соловьев. Его слова приводит Starhit. На что Зейналова ответила: «Ты мне ее под нос сунул, что я должна была, укусить ее что ли?».  Этот забавный фрагмент быстро стал популярным в интернете и вызвал много обсуждений. Многие зрители задались вопросом, уместны ли такие моменты в эфире, а другие снова подняли слухи о возможном романе между ведущими, которые ходят уже много лет. Оба, тем не менее, утверждают, что их связывают только дружеские и профессиональные отношения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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