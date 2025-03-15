«В следующий раз укушу»: Светлана Зейналова и Тимур Соловьев поцапались в эфире

Ведущие утренней передачи на Первом канале Светлана Зейналова и Тимур Соловьев повздорили во время очередного эфира. Когда Соловьев объявил о наступлении пятницы, Зейналова, обрадовавшись и начала танцевать, после чего мужчина сделал дирижерский жест кулаком, как бы намекая коллеге, что пора заканчивать веселье. Однако Зейналова не растерялась и поцеловала его кулак.
«Ты мне руку поцеловала?» — спросил Соловьев. Его слова приводит Starhit. На что Зейналова ответила: «Ты мне ее под нос сунул, что я должна была, укусить ее что ли?».
Этот забавный фрагмент быстро стал популярным в интернете и вызвал много обсуждений. Многие зрители задались вопросом, уместны ли такие моменты в эфире, а другие снова подняли слухи о возможном романе между ведущими, которые ходят уже много лет. Оба, тем не менее, утверждают, что их связывают только дружеские и профессиональные отношения.
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