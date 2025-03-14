На левом берегу реки Ай в Саткинском районе Челябинской области проснулись сухие водопады. Природное явление, которое можно наблюдать несколько дней в году, началось раньше обычного, написала газета «Саткинский рабочий».
«Это событие происходит в первых числах апреля, но в этом году роль сыграло аномальное тепло. Вода побежала по каменным уступам лога на пару недель раньше», — сообщило издание.
Сухие водопады носят свое название из-за того, что превращаются в полноценные лишь несколько дней в году. Такое уникальное природное явление происходит всего 5–7 дней, когда талая вода собирается в один поток и формирует водопад. В остальное время года большой каменный отвес в форме лестницы в нескольких ярусов остается сухим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!