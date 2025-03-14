14 марта 2025

В Челябинской области проснулись сухие водопады. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сухие водопады в Сатке начали свою активность раньше обычного
Сухие водопады в Сатке начали свою активность раньше обычного Фото:

На левом берегу реки Ай в Саткинском районе Челябинской области проснулись сухие водопады. Природное явление, которое можно наблюдать несколько дней в году, началось раньше обычного, написала газета «Саткинский рабочий».

«Это событие происходит в первых числах апреля, но в этом году роль сыграло аномальное тепло. Вода побежала по каменным уступам лога на пару недель раньше», — сообщило издание.

Сухие водопады носят свое название из-за того, что превращаются в полноценные лишь несколько дней в году. Такое уникальное природное явление происходит всего 5–7 дней, когда талая вода собирается в один поток и формирует водопад. В остальное время года большой каменный отвес в форме лестницы в нескольких ярусов остается сухим.

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На левом берегу реки Ай в Саткинском районе Челябинской области проснулись сухие водопады. Природное явление, которое можно наблюдать несколько дней в году, началось раньше обычного, написала газета «Саткинский рабочий». «Это событие происходит в первых числах апреля, но в этом году роль сыграло аномальное тепло. Вода побежала по каменным уступам лога на пару недель раньше», — сообщило издание. Сухие водопады носят свое название из-за того, что превращаются в полноценные лишь несколько дней в году. Такое уникальное природное явление происходит всего 5–7 дней, когда талая вода собирается в один поток и формирует водопад. В остальное время года большой каменный отвес в форме лестницы в нескольких ярусов остается сухим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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