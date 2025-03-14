В Тобольске умер ребенок, пострадавший от взрыва газа в частном доме

В тюменской больнице 15 марта скончался семилетний ребенок, который получил серьезные травмы после взрыва газа в частном доме в Тобольске. Трагическую новость в соцсети сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Сегодня в тюменской больнице скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось», — сообщил Моор в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что спасти ребенка не смогли даже опытные врачи. Травмы, полученные при ЧП, оказались слишком серьезными. Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь в связи с трагедией. В депздраве региона сообщили, что борьба за жизнь второго пациента продолжается.
Сегодня глава Тобольска Петр Вагин также сообщил о продолжении ликвидации последствий ЧП. В пострадавших от взрыва газа домах продолжают восстанавливать окна, а разбор завалов на месте происшествия завершен.
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