14 марта 2025

В Тобольске умер ребенок, пострадавший от взрыва газа в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок получил слишком серьезные травмы во время ЧП
Ребенок получил слишком серьезные травмы во время ЧП Фото:

В тюменской больнице 15 марта скончался семилетний ребенок, который получил серьезные травмы после взрыва газа в частном доме в Тобольске. Трагическую новость в соцсети сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Сегодня в тюменской больнице скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что спасти ребенка не смогли даже опытные врачи. Травмы, полученные при ЧП, оказались слишком серьезными. Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь в связи с трагедией. В депздраве региона сообщили, что борьба за жизнь второго пациента продолжается.

Сегодня глава Тобольска Петр Вагин также сообщил о продолжении ликвидации последствий ЧП. В пострадавших от взрыва газа домах продолжают восстанавливать окна, а разбор завалов на месте происшествия завершен.

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В тюменской больнице 15 марта скончался семилетний ребенок, который получил серьезные травмы после взрыва газа в частном доме в Тобольске. Трагическую новость в соцсети сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Сегодня в тюменской больнице скончался ребенок, пострадавший во время недавнего ЧП в Тобольске. Врачи до последнего сражались за жизнь мальчика, однако сегодня его сердце остановилось», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что спасти ребенка не смогли даже опытные врачи. Травмы, полученные при ЧП, оказались слишком серьезными. Моор выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь в связи с трагедией. В депздраве региона сообщили, что борьба за жизнь второго пациента продолжается. Сегодня глава Тобольска Петр Вагин также сообщил о продолжении ликвидации последствий ЧП. В пострадавших от взрыва газа домах продолжают восстанавливать окна, а разбор завалов на месте происшествия завершен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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