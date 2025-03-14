14 марта 2025

В Челябинске и Копейске устроили массовые облавы на мигрантов. Видео

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Полицейские проверили мигрантов в рамках мероприятия «Правопорядок»
Полицейские проверили мигрантов в рамках мероприятия «Правопорядок» Фото:

В Челябинской области проходят массовые проверки мигрантов. Полицейские вышли в рейды по торговым точкам и другим местам концентрации иностранцев в рамках мероприятия «Правопорядок», сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«Сотрудники отдела полиции „Ленинский“ по Челябинску провели рейдовые мероприятия в местах осуществления оптовой и розничной торговли. Проверяли у торговцев документы, удостоверяющие личность, законность нахождения их на территории РФ и осуществления ими трудовой деятельности», — рассказали в главке МВД.

Силовики нашли ряд нарушений в области осуществления отдельных видов деятельности. Параллельно в Копейске в отдел полиции были доставлены 76 граждан. Их проверили на причастность к преступлениям, а также сняли отпечатки пальцев. Мужчин призывного возраста доставили в военкомат. В ходе рейдов полицейские также выявили уроженца Красноярска, находившегося в федеральном розыске. Его задержали.

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В Челябинской области проходят массовые проверки мигрантов. Полицейские вышли в рейды по торговым точкам и другим местам концентрации иностранцев в рамках мероприятия «Правопорядок», сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники отдела полиции „Ленинский“ по Челябинску провели рейдовые мероприятия в местах осуществления оптовой и розничной торговли. Проверяли у торговцев документы, удостоверяющие личность, законность нахождения их на территории РФ и осуществления ими трудовой деятельности», — рассказали в главке МВД. Силовики нашли ряд нарушений в области осуществления отдельных видов деятельности. Параллельно в Копейске в отдел полиции были доставлены 76 граждан. Их проверили на причастность к преступлениям, а также сняли отпечатки пальцев. Мужчин призывного возраста доставили в военкомат. В ходе рейдов полицейские также выявили уроженца Красноярска, находившегося в федеральном розыске. Его задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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