В Курганской области местами пропадет теле- и радиовещание

В некоторых населенных пунктах Курганской области в течение следующей недели будут перебои с теле- и радиовещанием. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети на региональной вкладке (РТРС).
«С 17 по 23 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в некоторых населенных пунктах. В поселке Ключи 18 марта с 10:00 до 16:00 будут идти профилактические работы на каналах РТРС-1, РТРС-2, Радио России. В это же время 20 марта в поселке Красный Октябрь пройдут плановые работы на РТРС-1, РТРС-2», — сообщается на сайте РТРС.
Для проведения работ потребуется отключить передающее оборудования. Жителей предупреждают, что из-за непогоды они могут быть перенесены на другое время.
Отключение вещания теле- и радиоканалов уже было в Курганской области в начале года. Это также было связано с проведением профилактических работ.
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