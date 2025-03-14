14 марта 2025

В Курганской области местами пропадет теле- и радиовещание

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбои в вещании возможны в течение недели
Сбои в вещании возможны в течение недели Фото:

В некоторых населенных пунктах Курганской области в течение следующей недели будут перебои с теле- и радиовещанием. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети на региональной вкладке (РТРС).

«С 17 по 23 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в некоторых населенных пунктах. В поселке Ключи 18 марта с 10:00 до 16:00 будут идти профилактические работы на каналах РТРС-1, РТРС-2, Радио России. В это же время 20 марта в поселке Красный Октябрь пройдут плановые работы на РТРС-1, РТРС-2», — сообщается на сайте РТРС.

Для проведения работ потребуется отключить передающее оборудования. Жителей предупреждают, что из-за непогоды они могут быть перенесены на другое время.

Отключение вещания теле- и радиоканалов уже было в Курганской области в начале года. Это также было связано с проведением профилактических работ. 

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В некоторых населенных пунктах Курганской области в течение следующей недели будут перебои с теле- и радиовещанием. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети на региональной вкладке (РТРС). «С 17 по 23 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в некоторых населенных пунктах. В поселке Ключи 18 марта с 10:00 до 16:00 будут идти профилактические работы на каналах РТРС-1, РТРС-2, Радио России. В это же время 20 марта в поселке Красный Октябрь пройдут плановые работы на РТРС-1, РТРС-2», — сообщается на сайте РТРС. Для проведения работ потребуется отключить передающее оборудования. Жителей предупреждают, что из-за непогоды они могут быть перенесены на другое время. Отключение вещания теле- и радиоканалов уже было в Курганской области в начале года. Это также было связано с проведением профилактических работ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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