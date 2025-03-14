14 марта 2025

Вторую ледовую переправу в Пермском крае закрыли из-за оттепели

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Из-за оттепели ледовые переправы представляют опасность
Из-за оттепели ледовые переправы представляют опасность Фото:

В Пермском крае временно закрыли ледовую переправу в Оханском муниципальном округе. Ограничения введены в связи с оттепелью, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«В связи с погодными условиями, с 13.00 15 марта 2025 года временно прекращает свое функционирование ледовая переправа через Каму в Оханском муниципальном округе. Она соединяет город Оханск и поселок Юго-Камский. Ограничения действуют до 10.00 16 марта», — сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее стало известно, что переправа село Троица — поселок Ильича в Кунгурском округе закрылась в связи с погодными условиями. В 2025 году в Прикамье было открыто 11 ледовых переправ.

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В Пермском крае временно закрыли ледовую переправу в Оханском муниципальном округе. Ограничения введены в связи с оттепелью, сообщила пресс-служба регионального МЧС. «В связи с погодными условиями, с 13.00 15 марта 2025 года временно прекращает свое функционирование ледовая переправа через Каму в Оханском муниципальном округе. Она соединяет город Оханск и поселок Юго-Камский. Ограничения действуют до 10.00 16 марта», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее стало известно, что переправа село Троица — поселок Ильича в Кунгурском округе закрылась в связи с погодными условиями. В 2025 году в Прикамье было открыто 11 ледовых переправ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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