Вторую ледовую переправу в Пермском крае закрыли из-за оттепели

В Пермском крае временно закрыли ледовую переправу в Оханском муниципальном округе. Ограничения введены в связи с оттепелью, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
«В связи с погодными условиями, с 13.00 15 марта 2025 года временно прекращает свое функционирование ледовая переправа через Каму в Оханском муниципальном округе. Она соединяет город Оханск и поселок Юго-Камский. Ограничения действуют до 10.00 16 марта», — сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее стало известно, что переправа село Троица — поселок Ильича в Кунгурском округе закрылась в связи с погодными условиями. В 2025 году в Прикамье было открыто 11 ледовых переправ.
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