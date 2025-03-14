Тюменские врачи спасли 80-летнего пациента с сильным кровотечением

В Тобольске медики впервые провели операцию 80-летнему пациенту с аденомой простаты. У мужчины лопнул сосуд и кровь хлынула в мочевой пузырь. В депздраве Тюменской области поделились подробностями операции по эмболизации сосудов.
«80-летний мужчина был экстренно доставлен в Областную больницу №3 с массивным кровотечением в мочевой пузырь. Рентгенэндоваскулярные хирурги Андрей Параманов и Артём Рожков выполнили эмболизацию сосуда простаты через прокол в бедренной артерии», — сообщается в telegram-канале регионального депздрава. Подобная операция выполнялась в Тобольске впервые.
Медикам удалось с первого раза дойти до целевого сосуда и ввести эмболизат — клей. После этого кровотечение было сразу остановлено. Теперь подобные операции в Тобольске будут проводиться регулярно.
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