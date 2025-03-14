14 марта 2025

Тюменские врачи спасли 80-летнего пациента с сильным кровотечением

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики с первого раза достигли поврежденного сосуда
Медики с первого раза достигли поврежденного сосуда Фото:

В Тобольске медики впервые провели операцию 80-летнему пациенту с аденомой простаты. У мужчины лопнул сосуд и кровь хлынула в мочевой пузырь. В депздраве Тюменской области поделились подробностями операции по эмболизации сосудов.

«80-летний мужчина был экстренно доставлен в Областную больницу №3 с массивным кровотечением в мочевой пузырь. Рентгенэндоваскулярные хирурги Андрей Параманов и Артём Рожков выполнили эмболизацию сосуда простаты через прокол в бедренной артерии», — сообщается в telegram-канале регионального депздрава. Подобная операция выполнялась в Тобольске впервые.

Медикам удалось с первого раза дойти до целевого сосуда и ввести эмболизат — клей. После этого кровотечение было сразу остановлено. Теперь подобные операции в Тобольске будут проводиться регулярно.

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В Тобольске медики впервые провели операцию 80-летнему пациенту с аденомой простаты. У мужчины лопнул сосуд и кровь хлынула в мочевой пузырь. В депздраве Тюменской области поделились подробностями операции по эмболизации сосудов. «80-летний мужчина был экстренно доставлен в Областную больницу №3 с массивным кровотечением в мочевой пузырь. Рентгенэндоваскулярные хирурги Андрей Параманов и Артём Рожков выполнили эмболизацию сосуда простаты через прокол в бедренной артерии», — сообщается в telegram-канале регионального депздрава. Подобная операция выполнялась в Тобольске впервые. Медикам удалось с первого раза дойти до целевого сосуда и ввести эмболизат — клей. После этого кровотечение было сразу остановлено. Теперь подобные операции в Тобольске будут проводиться регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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