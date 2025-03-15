63-летний Челобанов для «Суперстар!» решился на кардинальные перемены

Композитор и певец Сергей Челобанов ради проекта «Суперстар!» кардинально преобразился. Артист обратился за помощью к косметологу, который мгновенно омолодил его. Видео с признанием Челобанова опубликовано на сайте клиники.
«Решил поправить для проекта свою морду лица. Мне говорили, что это будет больно, неприятно. Ничего подобного», — заявил Челобанов на видео.
Артисту сделали на лице разметку, а потом, судя по всему, поставили уколы ботокса, а также так называемые «углы Джоли». Результат поразил: пользователи в telegram-канале оставили восторженные комментарии. «Посвежел», «Отлично получилось», «Вот так бы всем ботокс помогал, отлично теперь выглядит», — пишут люди.
Челобанов в свое время злоупотреблял алкоголем, наркотиками и постоянно кутил. Разумеется, это отразилось на внешнем виде артиста, который в свое время крутил роман с Алой Пугачевой.
К слову, Сергей уже не первый раз ради участия в проекте меняет себя. Ранее для шоу «Король ринга» он бросил не только алкоголь и сигареты, но и секс. Мол, супружеский долг отнимал у него много энергии, которая была нужна на ринге. Челобанов признавался, что столкнулся тогда с непониманием со стороны жены, которая не оценила его жертв ради проекта.
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