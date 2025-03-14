14 марта 2025

В Екатеринбурге маршрутка сбила пьяного пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В автобусе ехало пять пассажиров
В автобусе ехало пять пассажиров Фото:

В Екатеринбурге автобус ПАЗ маршрута №42 сбил пьяного пешехода на улице Титова (Вторчермет). Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции по Свердловской области.

«34-летний водитель автобуса ПАЗ, при движении по ул. Титова в направлении ул. 8 Марта, допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина-пешеход, личность которого в настоящее время устанавливается, с травмами головы и бедра доставлен в больницу для получения медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГАИ проверили на наличие алкогольного опьянения водителя и пострадавшего. По результатам проверки пешеход оказался пьян, а шофер трезв. На момент ДТП в маршрутке было пять пассажиров, никто из них не пострадал.

На место ДТП приехали сотрудники ГАИ
На место ДТП приехали сотрудники ГАИ
Фото:

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В Екатеринбурге автобус ПАЗ маршрута №42 сбил пьяного пешехода на улице Титова (Вторчермет). Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции по Свердловской области. «34-летний водитель автобуса ПАЗ, при движении по ул. Титова в направлении ул. 8 Марта, допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина-пешеход, личность которого в настоящее время устанавливается, с травмами головы и бедра доставлен в больницу для получения медицинской помощи», — говорится в сообщении. Сотрудники ГАИ проверили на наличие алкогольного опьянения водителя и пострадавшего. По результатам проверки пешеход оказался пьян, а шофер трезв. На момент ДТП в маршрутке было пять пассажиров, никто из них не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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