В Екатеринбурге автобус ПАЗ маршрута №42 сбил пьяного пешехода на улице Титова (Вторчермет). Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции по Свердловской области.
«34-летний водитель автобуса ПАЗ, при движении по ул. Титова в направлении ул. 8 Марта, допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина-пешеход, личность которого в настоящее время устанавливается, с травмами головы и бедра доставлен в больницу для получения медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ проверили на наличие алкогольного опьянения водителя и пострадавшего. По результатам проверки пешеход оказался пьян, а шофер трезв. На момент ДТП в маршрутке было пять пассажиров, никто из них не пострадал.
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