В райцентре ЯНАО полностью остановлено движение автобусов

Из-за гололеда повышена вероятность ДТП
В Тазовском районе 15 марта остановлено движение всех автобусов из-за сильного гололеда. Об этом местные власти сообщили в соцсети.
«Внимание! Все автобусное движение полностью остановлено в связи с гололедом», — сообщается в telegram-канале властей района.
Мера введена из-за высокого риска ДТП. Сроки возобновления движения не уточняются.
Утром было закрыто движение по трассе из Коротчаево в Новый Уренгой. Позднее ограничения коснулись еще нескольких автодорог. Все это было вызвано резким ухудшением погоды, метелью и сильными порывистыми ветрами.
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