14 марта 2025

В райцентре ЯНАО полностью остановлено движение автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за гололеда повышена вероятность ДТП
Из-за гололеда повышена вероятность ДТП Фото:

В Тазовском районе 15 марта остановлено движение всех автобусов из-за сильного гололеда. Об этом местные власти сообщили в соцсети.

«Внимание! Все автобусное движение полностью остановлено в связи с гололедом», — сообщается в telegram-канале властей района.

Мера введена из-за высокого риска ДТП. Сроки возобновления движения не уточняются.

Утром было закрыто движение по трассе из Коротчаево в Новый Уренгой. Позднее ограничения коснулись еще нескольких автодорог. Все это было вызвано резким ухудшением погоды, метелью и сильными порывистыми ветрами.

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В Тазовском районе 15 марта остановлено движение всех автобусов из-за сильного гололеда. Об этом местные власти сообщили в соцсети. «Внимание! Все автобусное движение полностью остановлено в связи с гололедом», — сообщается в telegram-канале властей района. Мера введена из-за высокого риска ДТП. Сроки возобновления движения не уточняются. Утром было закрыто движение по трассе из Коротчаево в Новый Уренгой. Позднее ограничения коснулись еще нескольких автодорог. Все это было вызвано резким ухудшением погоды, метелью и сильными порывистыми ветрами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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