На Ямале число массово погибших в тундре оленей достигло почти 200 голов

В Сеяхинской тундре (ЯНАО) в двух стойбищах суммарно погибло 170 оленей. Такие цифры были озвучены после выезда ветеринаров и представителей агрокомплекса (АПК) региона на место массового падежа животных.
«В Сеяхинской тундре работала межведомственная группа, в состав которой вошли представители ветеринарной службы, департамента АПК, администрации Ямальского района, ученые и журналисты. Первую остановку вертолёт совершил в районе Яптик-Сале на стойбище Германа Окотэтто. Со слов оленеводов, всего пало около 100 голов. На следующей остановке — стойбище Евгения Серпиво сообщили, что пало 70 оленей», — сообщили в официальном telegram-канале окружного АПК.
В основном погибли молодые особи. После выезда специалистов в ветеринарной службе округа заявили, что основной причиной оленей стали сложные погодные условия. «Метели чередуются с оттепелью, местами зафиксированы корковые явления снежного покрова, что затрудняет молодняку добывать корм», — сообщило ведомство в telegram-канале. Более точные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных исследований.
Изначально сообщалось о гибели не более 50 особей в Сеяхинской тундре. Оленеводы обратились за помощью к властям. По мнению специалистов АПК, при нормальных явлениях ежегодный естественный падеж составляет порядка 10% поголовья.
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