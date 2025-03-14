14 марта 2025

В Екатеринбурге лицеист оказался в коме, упав с седьмого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка увезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ (архивное фото)
Подростка увезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ (архивное фото) Фото:

Из окна высотки на улице Авиационной в Екатеринбурге выпал 17-летний парень. Он остался жив, но находится в коме. ЧП произошло утром 14 марта, сообщил URA.RU источник.

«Случайный прохожий увидел под окнами молодого человека, вызвал скорую. Парня срочно доставили в „девятую“ больницу. Он выпал с седьмого этажа, у него множество очень тяжелых травм, но живой. Находится в коме, подключен к аппарату ИВЛ», — поделился собеседник.

Другой источник уточнил, что пострадавший учится в одном из городских лицеев, он из благополучной семьи. «Родители в шоке, не понимают, что произошло. Говорят, на носу были очередные тесты перед ЕГЭ», — рассказал собеседник. Третий источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что на месте ЧП нашли записку.

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Из окна высотки на улице Авиационной в Екатеринбурге выпал 17-летний парень. Он остался жив, но находится в коме. ЧП произошло утром 14 марта, сообщил URA.RU источник. «Случайный прохожий увидел под окнами молодого человека, вызвал скорую. Парня срочно доставили в „девятую“ больницу. Он выпал с седьмого этажа, у него множество очень тяжелых травм, но живой. Находится в коме, подключен к аппарату ИВЛ», — поделился собеседник. Другой источник уточнил, что пострадавший учится в одном из городских лицеев, он из благополучной семьи. «Родители в шоке, не понимают, что произошло. Говорят, на носу были очередные тесты перед ЕГЭ», — рассказал собеседник. Третий источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что на месте ЧП нашли записку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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