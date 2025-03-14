14 марта 2025

Кофе в пермских кофейнях резко вырастет в цене

Кофе в пермских кофейнях подорожает до 40%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские кофейни повысят цены на напитки
Пермские кофейни повысят цены на напитки Фото:

Цены на необжаренные кофейные зерна в Перми начнут расти на фоне неурожая в Бразилии и Вьетнаме, вызванного засухой. Это приведет к увеличению стоимости напитков в местных кофейнях. По прогнозам, повышение может составить от 30 до 40%.

«Кофе в пермских кофейнях подорожает на 30–40%. Цены растут из-за инфляции и дополнительных расходов. Чтобы удержать покупателей, компаниям придется хорошо продумывать свою стратегию. Не все издержки, возникающие у поставщиков, можно перенести на конечную стоимость. Постепенно издержки все же начнут отражаться на цене продукта», — пишет РБК Пермь со ссылкой экспертов.

Кроме проблем с урожаем, на цену кофейных зерен влияют также и сложности с логистикой. Они связаны с санкциями, наложенными после начала специальной военной операции, что привело к возникновению дополнительных расходов на импорт и доставку товара.

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Цены на необжаренные кофейные зерна в Перми начнут расти на фоне неурожая в Бразилии и Вьетнаме, вызванного засухой. Это приведет к увеличению стоимости напитков в местных кофейнях. По прогнозам, повышение может составить от 30 до 40%. «Кофе в пермских кофейнях подорожает на 30–40%. Цены растут из-за инфляции и дополнительных расходов. Чтобы удержать покупателей, компаниям придется хорошо продумывать свою стратегию. Не все издержки, возникающие у поставщиков, можно перенести на конечную стоимость. Постепенно издержки все же начнут отражаться на цене продукта», — пишет РБК Пермь со ссылкой экспертов. Кроме проблем с урожаем, на цену кофейных зерен влияют также и сложности с логистикой. Они связаны с санкциями, наложенными после начала специальной военной операции, что привело к возникновению дополнительных расходов на импорт и доставку товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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