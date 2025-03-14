Кофе в пермских кофейнях резко вырастет в цене

Цены на необжаренные кофейные зерна в Перми начнут расти на фоне неурожая в Бразилии и Вьетнаме, вызванного засухой. Это приведет к увеличению стоимости напитков в местных кофейнях. По прогнозам, повышение может составить от 30 до 40%.
«Кофе в пермских кофейнях подорожает на 30–40%. Цены растут из-за инфляции и дополнительных расходов. Чтобы удержать покупателей, компаниям придется хорошо продумывать свою стратегию. Не все издержки, возникающие у поставщиков, можно перенести на конечную стоимость. Постепенно издержки все же начнут отражаться на цене продукта», — пишет РБК Пермь со ссылкой экспертов.
Кроме проблем с урожаем, на цену кофейных зерен влияют также и сложности с логистикой. Они связаны с санкциями, наложенными после начала специальной военной операции, что привело к возникновению дополнительных расходов на импорт и доставку товара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!