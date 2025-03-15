Житель Танзании подарил российским военным на СВО беспилотник

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Бойцы ВС РФ на дзержинском направлении получили дрон Mavic
Бойцы ВС РФ на дзержинском направлении получили дрон Mavic Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Танзании подарил военнослужащим ВС РФ дрон Mavic, купив его на полученную на работе премию. Об этом сообщил боец взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Тунгус.

Житель Танзании получил премию на работе и, желая помочь фронту, перевел товарищу в России деньги на беспилотник. Тот приобрел БПЛА и передал его Тунгусу в соответствии с желанием танзанийца — он хотел, чтобы устройство попало именно к тому, что будет им управлять. Боец отметил, что дрон будет использоваться для поддержки ВС РФ у Дзержинска. Его слова передает РИА Новости.

По словам Тунгуса, с помощью таких дронов российские войска передают еду, воду и другие припасы тем, кто находится на передовой. Также этот Mavic может нанести урон ВСУ с помощью огневого воздействия, за день разобрав позицию противника, заключил российский боец.

Дзержинск (украинское название — Торецк) был освобожден ВС РФ 7 февраля 2025 года. После этого украинские войска совершали несколько неудачных попыток контратаковать в районе города.

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Гражданин Танзании подарил военнослужащим ВС РФ дрон Mavic, купив его на полученную на работе премию. Об этом сообщил боец взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Тунгус. Житель Танзании получил премию на работе и, желая помочь фронту, перевел товарищу в России деньги на беспилотник. Тот приобрел БПЛА и передал его Тунгусу в соответствии с желанием танзанийца — он хотел, чтобы устройство попало именно к тому, что будет им управлять. Боец отметил, что дрон будет использоваться для поддержки ВС РФ у Дзержинска. Его слова передает РИА Новости. По словам Тунгуса, с помощью таких дронов российские войска передают еду, воду и другие припасы тем, кто находится на передовой. Также этот Mavic может нанести урон ВСУ с помощью огневого воздействия, за день разобрав позицию противника, заключил российский боец. Дзержинск (украинское название — Торецк) был освобожден ВС РФ 7 февраля 2025 года. После этого украинские войска совершали несколько неудачных попыток контратаковать в районе города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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