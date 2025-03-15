Житель Танзании подарил российским военным на СВО беспилотник

Гражданин Танзании подарил военнослужащим ВС РФ дрон Mavic, купив его на полученную на работе премию. Об этом сообщил боец взвода операторов БПЛА 132-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Тунгус.
Житель Танзании получил премию на работе и, желая помочь фронту, перевел товарищу в России деньги на беспилотник. Тот приобрел БПЛА и передал его Тунгусу в соответствии с желанием танзанийца — он хотел, чтобы устройство попало именно к тому, что будет им управлять. Боец отметил, что дрон будет использоваться для поддержки ВС РФ у Дзержинска. Его слова передает РИА Новости.
По словам Тунгуса, с помощью таких дронов российские войска передают еду, воду и другие припасы тем, кто находится на передовой. Также этот Mavic может нанести урон ВСУ с помощью огневого воздействия, за день разобрав позицию противника, заключил российский боец.
Дзержинск (украинское название — Торецк) был освобожден ВС РФ 7 февраля 2025 года. После этого украинские войска совершали несколько неудачных попыток контратаковать в районе города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.