14 марта 2025

Жители челябинского села остались без медпомощи по нацпроекту

© Служба новостей «URA.RU»
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Построенный по нацпроекту ФАП не принимал пациентов из-за отсутствия медика
Построенный по нацпроекту ФАП не принимал пациентов из-за отсутствия медика Фото:

В Уйском районе Челябинской области по национальному проекту построили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), но фактически он пациентов не принимал. Причиной стало отсутствие медицинских кадров. После вмешательства прокуратуры фельдшера нашли. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

«ФАП фактически не функционирует, медицинский персонал отсутствует, местные жители не могут получить медицинскую помощь в пределах своего населенного пункта из-за отсутствия медицинского работника. После вмешательства прокуратуры проведен конкурс, ФАП начал работать с 3 марта. Прием ведет фельдшер», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Медицинского работника нашли по программе «Земский фельдшер». Сделано это было после того, как районный прокурор внес соответствующее представление главному врачу районной больницы села Уйское.

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В Уйском районе Челябинской области по национальному проекту построили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), но фактически он пациентов не принимал. Причиной стало отсутствие медицинских кадров. После вмешательства прокуратуры фельдшера нашли. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства. «ФАП фактически не функционирует, медицинский персонал отсутствует, местные жители не могут получить медицинскую помощь в пределах своего населенного пункта из-за отсутствия медицинского работника. После вмешательства прокуратуры проведен конкурс, ФАП начал работать с 3 марта. Прием ведет фельдшер», — сообщили в прокуратуре Челябинской области. Медицинского работника нашли по программе «Земский фельдшер». Сделано это было после того, как районный прокурор внес соответствующее представление главному врачу районной больницы села Уйское.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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