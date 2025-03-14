Жители челябинского села остались без медпомощи по нацпроекту

В Уйском районе Челябинской области по национальному проекту построили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), но фактически он пациентов не принимал. Причиной стало отсутствие медицинских кадров. После вмешательства прокуратуры фельдшера нашли. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
«ФАП фактически не функционирует, медицинский персонал отсутствует, местные жители не могут получить медицинскую помощь в пределах своего населенного пункта из-за отсутствия медицинского работника. После вмешательства прокуратуры проведен конкурс, ФАП начал работать с 3 марта. Прием ведет фельдшер», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Медицинского работника нашли по программе «Земский фельдшер». Сделано это было после того, как районный прокурор внес соответствующее представление главному врачу районной больницы села Уйское.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!