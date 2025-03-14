14 марта 2025

Бойцы СВО в Курганской области вынуждены самостоятельно рубить лес для строительства льготного жилья

Депутат Лисовский: бойцы СВО самостоятельно рубят лес для строительства жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Рубить лес выходит дороже, чем его покупка
Рубить лес выходит дороже, чем его покупка Фото:

В Курганской области в рамках льготной программы участникам СВО предоставляется 100 кубометров леса для строительства жилья. Однако, как выяснилось, бойцы вынуждены самостоятельно валить деревья и вывозить древесину за свой счет. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Сергей Лисовский.

«Система льготной ипотеки для участников СВО тоже не до конца отлажена: дают „бесплатно“ 100 кубов леса, которые они сами должны валить и вывозить за свои деньги непонятно куда! Это получается дороже, чем просто купить тот же объем кубов обработанного леса», — написал Лисовский в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области детям военнослужащих, участвующих в СВО, не предоставляют выплаты в размере 20 тысяч рублей, в отличие от Челябинской и Свердловской областей, где такие выплаты существуют. В главном управлении соцзащиты населения Курганской области подтвердили, что таких выплат в регионе не предусмотрено. 

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В Курганской области в рамках льготной программы участникам СВО предоставляется 100 кубометров леса для строительства жилья. Однако, как выяснилось, бойцы вынуждены самостоятельно валить деревья и вывозить древесину за свой счет. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Сергей Лисовский. «Система льготной ипотеки для участников СВО тоже не до конца отлажена: дают „бесплатно“ 100 кубов леса, которые они сами должны валить и вывозить за свои деньги непонятно куда! Это получается дороже, чем просто купить тот же объем кубов обработанного леса», — написал Лисовский в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области детям военнослужащих, участвующих в СВО, не предоставляют выплаты в размере 20 тысяч рублей, в отличие от Челябинской и Свердловской областей, где такие выплаты существуют. В главном управлении соцзащиты населения Курганской области подтвердили, что таких выплат в регионе не предусмотрено. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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