В Госдуме заявили, что РФ может ответить «Орешником» на новые дальнобойные ракеты Киева

Если Украина применит новую ракету «Длинный Нептун» с заявленной дальностью в тысячу километров, то в ответ Россия оправдано может применить баллистическую ракету «Орешник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Россия может вполне оправдано, если они этот „Длинный Нептун“ применят, применить „Орешник“, — заявил Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. По его словам, Россия обладает сильнейшей в мире системой противовоздушной обороны, которая признана на международном уровне. В случае применения Украиной новых дальнобойных ракет, это только продлит боевые действия, и при этом не сможет навредить России. „[Украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому правда наплевать на украинцев“, — заключил депутат.
Ранее Зеленский похвастался, что ракета «Длинный Нептун» успешно прошла испытания. Она, по его словам, имеет дистанцию действия в тысячу километров, и при этом полностью разработана и произведена на территории Украины.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявлял, что гиперзвуковая система «Орешник» применяется только в ответ на удары ВСУ ракетами вглубь России. Так, в ноябре 2024 года «Орешник» ударил по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске после украинской атаки дальнобойными ракетами по Курской и Брянской областям.
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