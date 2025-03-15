МВД Сербии: на акцию протеста в Белграде вышли больше 100 тысяч человек

Около 107 тысяч человек приняли участие в массовых антиправительственных протестах в Белграде, столице Сербии. Об этом сообщает МВД страны.
«По оценкам полиции, на сегодняшних собраниях в пиковый момент на всех локациях в Белграде количество участников составило около 107 тысяч», — заявили в МВД Сербии, их данные передает ТАСС. Отмечается, что большинство прибыли из внутренних регионов, при этом в настоящее время количество протестующих снижается. Значимых инцидентов в ходе акций не произошло, отметили в ведомстве.
Протесты в Сербии начались с ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, что привело к гибели 15 человек. Акции происходят с разной интенсивностью и количеством участников. Митингующие обвиняют власти в недостаточной ответственности и пренебрежении к обеспечению безопасности граждан.
Активно события стали развиваться 15 марта. Тысячи студентов, фермеров и сторонников оппозиции перекрыли улицы в центре Белграда, требуя отставки президента Александра Вучича и его правительства. Полиция оцепила ключевые объекты, на зданиях парламента дежурят снайперы.
Вучич назвал это попыткой госпереворота. За несколько дней до акции он заявил, что протестующие захотят захватить парламент, радио и телевидение Сербии, а также Конституционный суд и попытаются сформировать переходное правительство.
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