15 марта 2025

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
В Москве следователи возбудили дело после ДТП на Кожевнической улице Фото:

Управление СК РФ по городу Москва возбудило уголовное дело после наезда иномарки на остановку общественного транспорта. Подробности происшествия и количество пострадавших в ДТП уточняются. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователями столичного СК проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало URA.RU ранее, в центре Москвы на Кожевнической улице легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку после столкновения с другим авто. Он врезался в толпу людей, есть пострадавшие.

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Управление СК РФ по городу Москва возбудило уголовное дело после наезда иномарки на остановку общественного транспорта. Подробности происшествия и количество пострадавших в ДТП уточняются. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователями столичного СК проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в пресс-релизе. Как сообщало URA.RU ранее, в центре Москвы на Кожевнической улице легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку после столкновения с другим авто. Он врезался в толпу людей, есть пострадавшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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