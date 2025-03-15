Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Москве

15 марта 2025 в 23:49 Размер текста - 17 +

В Москве следователи возбудили дело после ДТП на Кожевнической улице Фото: Илья Московец © URA.RU Управление СК РФ по городу Москва возбудило уголовное дело после наезда иномарки на остановку общественного транспорта. Подробности происшествия и количество пострадавших в ДТП уточняются. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователями столичного СК проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в пресс-релизе. Как сообщало URA.RU ранее, в центре Москвы на Кожевнической улице легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку после столкновения с другим авто. Он врезался в толпу людей, есть пострадавшие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление СК РФ по городу Москва возбудило уголовное дело после наезда иномарки на остановку общественного транспорта. Подробности происшествия и количество пострадавших в ДТП уточняются. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело. Следователями столичного СК проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в пресс-релизе. Как сообщало URA.RU ранее, в центре Москвы на Кожевнической улице легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку после столкновения с другим авто. Он врезался в толпу людей, есть пострадавшие.