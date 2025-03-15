Легковушка влетела в людей на остановке в центре Москвы

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Одна легковушка столкнулась с другой и влетела в остановку в Москве
Одна легковушка столкнулась с другой и влетела в остановку в Москве Фото:

В центре Москвы легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку после столкновения с другим авто. Он врезался в толпу людей, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

«В центре Москвы легковой автомобиль врезался в людей на автобусной остановке», — пишет Life.ru. По их данным, пострадали пять человек.

Предварительно, два автомобиля столкнулись на Кожевнической улице, и один из них отлетел на остановку и перевернулся. На место выехали экстренные службы.

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В центре Москвы легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку после столкновения с другим авто. Он врезался в толпу людей, есть пострадавшие, сообщают СМИ. «В центре Москвы легковой автомобиль врезался в людей на автобусной остановке», — пишет Life.ru. По их данным, пострадали пять человек. Предварительно, два автомобиля столкнулись на Кожевнической улице, и один из них отлетел на остановку и перевернулся. На место выехали экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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