Легковушка влетела в людей на остановке в центре Москвы

Одна легковушка столкнулась с другой и влетела в остановку в Москве
В центре Москвы легковой автомобиль вылетел на автобусную остановку после столкновения с другим авто. Он врезался в толпу людей, есть пострадавшие, сообщают СМИ.
«В центре Москвы легковой автомобиль врезался в людей на автобусной остановке», — пишет Life.ru. По их данным, пострадали пять человек.
Предварительно, два автомобиля столкнулись на Кожевнической улице, и один из них отлетел на остановку и перевернулся. На место выехали экстренные службы.
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