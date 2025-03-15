15 марта 2025

Украине предсказали госпереворот

Дизен: давление на Зеленского может перерасти в государственный переворот
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Персона Зеленского вызывает все больше противоречий в стране Фото:

Противостояние с Россией для Киева проиграно, и это может привести к государственному перевороту на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«В то время как война проиграна, выражения становятся все более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается, и вскоре может произойти государственный переворот», — написал Дизен в своем аккаунте в социальной сети X.

Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в его ближайшем окружении президента Владимира Зеленского, обсуждается его возможное устранение. Одним из вероятных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Кроме того, жизнь украинского лидера может оборваться в результате отравления ядом.

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Противостояние с Россией для Киева проиграно, и это может привести к государственному перевороту на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «В то время как война проиграна, выражения становятся все более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается, и вскоре может произойти государственный переворот», — написал Дизен в своем аккаунте в социальной сети X. Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в его ближайшем окружении президента Владимира Зеленского, обсуждается его возможное устранение. Одним из вероятных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Кроме того, жизнь украинского лидера может оборваться в результате отравления ядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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