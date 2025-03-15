Противостояние с Россией для Киева проиграно, и это может привести к государственному перевороту на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«В то время как война проиграна, выражения становятся все более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается, и вскоре может произойти государственный переворот», — написал Дизен в своем аккаунте в социальной сети X.
Как сообщало URA.RU ранее, среди иностранных советников и представителей силовых структур, которые находятся в его ближайшем окружении президента Владимира Зеленского, обсуждается его возможное устранение. Одним из вероятных сценариев является бесследное исчезновение политика без выдвижения обвинений в его сторону. Кроме того, жизнь украинского лидера может оборваться в результате отравления ядом.
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