15 марта 2025
14 марта 2025

На трассе в ХМАО столкнулись два большегруза, есть погибший

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельное ДТП случилось на 407 километре автодороги «Югра»
Смертельное ДТП случилось на 407 километре автодороги «Югра» Фото:

В Советском районе (ХМАО) на трассе «Югра» столкнулись два большегруза. В результате ДТП один из водителей погиб до приезда скорой, сообщили в Госавтоинспекции округа. 

«5 марта в 18:00 на 407 км автодороги „Югра“, водитель „Sitrak“ 1973 года рождения, по предварительным данным,  не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком „Sitrak“. В результате ДТП виновник автоаварии погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель погиб в ДТП с фурой. Мужчина допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

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В Советском районе (ХМАО) на трассе «Югра» столкнулись два большегруза. В результате ДТП один из водителей погиб до приезда скорой, сообщили в Госавтоинспекции округа.  «5 марта в 18:00 на 407 км автодороги „Югра“, водитель „Sitrak“ 1973 года рождения, по предварительным данным,  не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком „Sitrak“. В результате ДТП виновник автоаварии погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель погиб в ДТП с фурой. Мужчина допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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