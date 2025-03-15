На трассе в ХМАО столкнулись два большегруза, есть погибший

В Советском районе (ХМАО) на трассе «Югра» столкнулись два большегруза. В результате ДТП один из водителей погиб до приезда скорой, сообщили в Госавтоинспекции округа.
«5 марта в 18:00 на 407 км автодороги „Югра“, водитель „Sitrak“ 1973 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с грузовиком „Sitrak“. В результате ДТП виновник автоаварии погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО водитель погиб в ДТП с фурой. Мужчина допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.
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