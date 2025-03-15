Трамп закрыл «Голос Америки»*

Почти весь персонал «Голоса Америки» отправлен в отпуска

16 марта 2025 в 04:43 Размер текста - 17 +

Коллектив радиостанции отправили в отпуска Фото: Александр Мамаев © URA.RU Более 1,3 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки» (признано в России СМИ-иноагентом), которая финансируется из федерального бюджета США, были отправлены в административный отпуск. Впервые за 83 года вещание медиа прекращается. Об этом сообщил директор редакции Майкл Абрамовиц. «Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в социальной сети LinkedIn. Абрамовиц также отметил, что вещание радиостанции требует реформы. Однако в данном случае это невозможно. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией. Среди прочих в списке находилось правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует «Голос Америки». Как сообщало URA.RU, в 2021 году Роскомнадзор обвинил «Голос Америки» в нарушении закона. По данным ведомства, радиостанция не учредила российское юрлицо. *«Голос Америки» признан в РФ СМИ-иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 1,3 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки» (признано в России СМИ-иноагентом), которая финансируется из федерального бюджета США, были отправлены в административный отпуск. Впервые за 83 года вещание медиа прекращается. Об этом сообщил директор редакции Майкл Абрамовиц. «Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в социальной сети LinkedIn. Абрамовиц также отметил, что вещание радиостанции требует реформы. Однако в данном случае это невозможно. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией. Среди прочих в списке находилось правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует «Голос Америки». Как сообщало URA.RU, в 2021 году Роскомнадзор обвинил «Голос Америки» в нарушении закона. По данным ведомства, радиостанция не учредила российское юрлицо. *«Голос Америки» признан в РФ СМИ-иноагентом