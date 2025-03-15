Пермяков позвали упаковывать шампунь в Москву за зарплату в 300 000 рублей

Столичная компания набирает в штат комплектовщиков шампуня из Прикамья. За вахту в 60 смен сотрудникам пообещали выплаты в 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии.
«Работа в Москве для жителей Пермского края: упаковка шампуня на производственной линии. Зарплата: до 310 000 рублей на руки», — написано на портале «Авито Работа».
К трудоустройству приглашаются кандидаты от 18 лет, наличие опыта работы упаковщиком будет преимуществом. Работодатель пообещал предоставить сотрудникам бесплатное питание, униформу и частично компенсировать проезд. В компании действует акция «Приведи друга». За это можно получить премию в 10 тысяч рублей.
URA.RU рассказывало ранее, что пермяков звали упаковывать тюльпаны в Москве за аналогичную зарплату. Столько же в столице обещали платить упаковщикам новых iPhone. А в подмосковном Подольске соискателям на хлебокомбинате предлагали 240 тысяч рублей, и это за 120 смен.
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