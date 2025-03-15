15 марта 2025
14 марта 2025

Пермяков позвали упаковывать шампунь в Москву за зарплату в 300 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В компании предусмотрены еженедельные выплаты авансов
В компании предусмотрены еженедельные выплаты авансов Фото:

Столичная компания набирает в штат комплектовщиков шампуня из Прикамья. За вахту в 60 смен сотрудникам пообещали выплаты в 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии.

«Работа в Москве для жителей Пермского края: упаковка шампуня на производственной линии. Зарплата: до 310 000 рублей на руки», — написано на портале «Авито Работа».

К трудоустройству приглашаются кандидаты от 18 лет, наличие опыта работы упаковщиком будет преимуществом. Работодатель пообещал предоставить сотрудникам бесплатное питание, униформу и частично компенсировать проезд. В компании действует акция «Приведи друга». За это можно получить премию в 10 тысяч рублей.

URA.RU рассказывало ранее, что пермяков звали упаковывать тюльпаны в Москве за аналогичную зарплату. Столько же в столице обещали платить упаковщикам новых iPhone. А в подмосковном Подольске соискателям на хлебокомбинате предлагали 240 тысяч рублей, и это за 120 смен.

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Столичная компания набирает в штат комплектовщиков шампуня из Прикамья. За вахту в 60 смен сотрудникам пообещали выплаты в 300 тысяч рублей, указано в описании вакансии. «Работа в Москве для жителей Пермского края: упаковка шампуня на производственной линии. Зарплата: до 310 000 рублей на руки», — написано на портале «Авито Работа». К трудоустройству приглашаются кандидаты от 18 лет, наличие опыта работы упаковщиком будет преимуществом. Работодатель пообещал предоставить сотрудникам бесплатное питание, униформу и частично компенсировать проезд. В компании действует акция «Приведи друга». За это можно получить премию в 10 тысяч рублей. URA.RU рассказывало ранее, что пермяков звали упаковывать тюльпаны в Москве за аналогичную зарплату. Столько же в столице обещали платить упаковщикам новых iPhone. А в подмосковном Подольске соискателям на хлебокомбинате предлагали 240 тысяч рублей, и это за 120 смен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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