Пермякам предлагают работу в Подмосковье с зарплатой в 240 тысяч

10 марта 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Заработную плату сотрудникам обещают выдавать дважды в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в подмосковном городе Подольск. Трудиться необходимо на крупном хлебокомбинате. За вахту в 120 смен работодатель обещает заплатить 240 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU менеджер по персоналу, обязанности сотрудников заключаются в погрузке и упаковке готовой продукции. «Завод в Подмосковье производит хлеб, булки и другую продукцию. Нужно будет заниматься погрузкой товара. Также мы предлагаем вакансию упаковщика хлебобулочных изделий, там необходимо работать на конвейере. Платим две тысячи рублей за смену, таким образом за 120 смен выходит 240 тысяч рублей. Зарплата начисляется дважды в месяц. Проезд до Москвы мы по этому проекту не оплачиваем, но зато сотрудникам после смены выдается продукция хлебокомбината», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что сотрудникам предоставляют бесплатное жилье в комфортабельном общежитии с возможностью заселения семейных пар и помогают с оформлением медицинской книжки. От места проживания до хлебокомбината работников доставляют на корпоративном автобусе. Отдых между вахтами составляет две недели, при желании его можно продлить по согласованию с менеджером, который курирует сотрудника. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу в международный аэропорт Шереметьево, где нужно будет заниматься уборкой салонов самолетов. За вахту в 60 смен работодатель готов заплатить более 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в подмосковном городе Подольск. Трудиться необходимо на крупном хлебокомбинате. За вахту в 120 смен работодатель обещает заплатить 240 тысяч рублей. Как пояснила URA.RU менеджер по персоналу, обязанности сотрудников заключаются в погрузке и упаковке готовой продукции. «Завод в Подмосковье производит хлеб, булки и другую продукцию. Нужно будет заниматься погрузкой товара. Также мы предлагаем вакансию упаковщика хлебобулочных изделий, там необходимо работать на конвейере. Платим две тысячи рублей за смену, таким образом за 120 смен выходит 240 тысяч рублей. Зарплата начисляется дважды в месяц. Проезд до Москвы мы по этому проекту не оплачиваем, но зато сотрудникам после смены выдается продукция хлебокомбината», — рассказала корреспонденту URA.RU менеджер. Она также добавила, что сотрудникам предоставляют бесплатное жилье в комфортабельном общежитии с возможностью заселения семейных пар и помогают с оформлением медицинской книжки. От места проживания до хлебокомбината работников доставляют на корпоративном автобусе. Отдых между вахтами составляет две недели, при желании его можно продлить по согласованию с менеджером, который курирует сотрудника. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу в международный аэропорт Шереметьево, где нужно будет заниматься уборкой салонов самолетов. За вахту в 60 смен работодатель готов заплатить более 100 тысяч рублей.