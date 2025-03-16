В МВД раскрыли новую схему мошенников для получения доступа мобильному банку

МВД: мошенники выдают себя за сотрудников операторов для доступа к банку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники могут получить доступ к вашей SIM-карте и осуществлять звонки за ваш счет
Мошенники могут получить доступ к вашей SIM-карте и осуществлять звонки за ваш счет Фото:

Злоумышленники начали использовать новую схему мошенничества, выдавая себя за представителей операторов мобильной связи для получения доступа к SIM-картам и мобильным банковским услугам. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ. 

«Человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонивший говорит о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать <...> комбинацию цифр и символов», — передает ТАСС сообщение министерства. 

В МВД порекомендовали россиянам не вводить предложенные комбинации цифр или символов. Подобные действия могут привести к тому, что мошенники получат контроль над SIM-картой, что позволит им совершать звонки за ваш счет. Кроме того, аферисты могут использовать эту возможность для доступа к функциям мобильного банка.

Ранее «Народный фронт» инициировал проведение онлайн-опроса, чтобы изучить проблему телефонного мошенничества. Жителям России предлагалось поделиться информацией о случаях получения подозрительных звонков и сообщений, описать схемы мошенничества, с которыми они сталкивались, и указать, каким образом они узнали о данных мошеннических действиях, передает РАПСИ. Это нужно, чтобы разработать новые схемы борьбы с злоумышленниками. 

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Злоумышленники начали использовать новую схему мошенничества, выдавая себя за представителей операторов мобильной связи для получения доступа к SIM-картам и мобильным банковским услугам. Об этом сообщает Министерство внутренних дел РФ.  «Человеку звонит неизвестный и представляется инженером компании оператора сотовой связи. Затем звонивший говорит о необходимости проверки телефонной линии и просит нажать <...> комбинацию цифр и символов», — передает ТАСС сообщение министерства.  В МВД порекомендовали россиянам не вводить предложенные комбинации цифр или символов. Подобные действия могут привести к тому, что мошенники получат контроль над SIM-картой, что позволит им совершать звонки за ваш счет. Кроме того, аферисты могут использовать эту возможность для доступа к функциям мобильного банка. Ранее «Народный фронт» инициировал проведение онлайн-опроса, чтобы изучить проблему телефонного мошенничества. Жителям России предлагалось поделиться информацией о случаях получения подозрительных звонков и сообщений, описать схемы мошенничества, с которыми они сталкивались, и указать, каким образом они узнали о данных мошеннических действиях, передает РАПСИ. Это нужно, чтобы разработать новые схемы борьбы с злоумышленниками. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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